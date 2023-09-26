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26 сентября 2023, 21:20 | Обновлено 26 сентября 2023, 21:39
1811
9

Бойкот агрессору. Англия отказалась играть против сборных россии U-17

УЕФА принял решение о частичной реинтеграции российского футбола

26 сентября 2023, 21:20 | Обновлено 26 сентября 2023, 21:39
1811
9
Бойкот агрессору. Англия отказалась играть против сборных россии U-17
The FA

Футбольная ассоциация Англии сообщила, что выступает против решения УЕФА о возвращении российских сборных U-17 в европейские соревнования.

Англия откажется играть с юношескими сборными россии, несмотря на решение УЕФА вновь допустить сборные этой страны до 17 лет в чемпионат Европы U-17.

26 сентября исполнительный комитет УЕФА принял решение о частичной реинтеграции российского футбола, заявив, что «дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых».

В феврале 2022 года все российские команды были отстранены от участия в европейских соревнованиях после вторжения рф в Украину.

Английская футбольная ассоциация, заявила, что будет придерживаться своей позиции, согласно которой ни одна из ее команд не будет играть против команд, представляющих россию. В заявлении ФА сказано: «Мы не поддерживаем позицию по допуску россии к юношеским соревнованиям УЕФА. И наша позиция остается неизменной: команды Англии не будут играть против россии».

Решение УЕФА было объявлено в то время, когда игра женской Лиги наций в Армении стала первым европейским матчем, проведенным российскими официальными лицами после вторжения рф в Украину. УЕФА не запрещала работу российских судей конкретно, но ни один из них не был назначен до сих пор. А сейчас на матче женских сборных Армении и Казахстана работала Вера Опейкина и три ее помощника.

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Источник The Times
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Комментарии 9
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Макс Макс
 Англия браво!
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+9
Андрей Залищук
англійці красави, одразу просікли, що діло пахне не тим, чим требп, наступні будуть поляки з чехами і балтійцями, короче УЄФА херні наробили допустивши фашиків до турнірів
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+8
orakin29
Англійці молодці.Подивимось,як швидко інші відреагують.Думаю скандінавські та прибалтійські країни, не змусять сеье довго чекати
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+4
VARioR
Сподіваюсь, що інші збірні підтримають естафету. 
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+2
Comrade Me
чіфірін 8 днів тому сказав, щоб бан на рос. клуби та збірну триватиме до кінця війни. Вже кінець війни чи за тиждень йому встигли занести?
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+2
😼
Браво! 
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0
KIEWADIM
Ну шо, после Англов понеслась?) Ждем остальные адекватные страны
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0
BATI-GOOOOOL
Будут постоянные пробы вброса участия спортсменов страны агрессора,проглотит Европа дальше наглее...
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0
Trollface
уефа вигрібна яма. ганьба.
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0
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