Бойкот агрессору. Англия отказалась играть против сборных россии U-17

Футбольная ассоциация Англии сообщила, что выступает против решения УЕФА о возвращении российских сборных U-17 в европейские соревнования.

Англия откажется играть с юношескими сборными россии, несмотря на решение УЕФА вновь допустить сборные этой страны до 17 лет в чемпионат Европы U-17.

26 сентября исполнительный комитет УЕФА принял решение о частичной реинтеграции российского футбола, заявив, что «дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых».

В феврале 2022 года все российские команды были отстранены от участия в европейских соревнованиях после вторжения рф в Украину.

Английская футбольная ассоциация, заявила, что будет придерживаться своей позиции, согласно которой ни одна из ее команд не будет играть против команд, представляющих россию. В заявлении ФА сказано: «Мы не поддерживаем позицию по допуску россии к юношеским соревнованиям УЕФА. И наша позиция остается неизменной: команды Англии не будут играть против россии».

Решение УЕФА было объявлено в то время, когда игра женской Лиги наций в Армении стала первым европейским матчем, проведенным российскими официальными лицами после вторжения рф в Украину. УЕФА не запрещала работу российских судей конкретно, но ни один из них не был назначен до сих пор. А сейчас на матче женских сборных Армении и Казахстана работала Вера Опейкина и три ее помощника.

