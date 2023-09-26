Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сборные россии U-17 допущены к соревнованиям УЕФА
Молодежные турниры
26 сентября 2023, 17:55 | Обновлено 26 сентября 2023, 18:58
2450
19

ОФИЦИАЛЬНО. Сборные россии U-17 допущены к соревнованиям УЕФА

В УЕФА отмечают, что детей нельзя наказывать за действия взрослых

26 сентября 2023, 17:55 | Обновлено 26 сентября 2023, 18:58
2450
19
ОФИЦИАЛЬНО. Сборные россии U-17 допущены к соревнованиям УЕФА
УЕФА

УЕФА официально сообщил о принятом решении о возвращении сборных россии U-17 в европейские турниры.

В заявлении по итогам заседания Исполкома УЕФА сказано:

УЕФА был первым спортивным органом, который отреагировал на войну в Украине и предпринял решительные действия в феврале 2022 года: отстранил все российские команды от своих соревнований, отменил запланированные в россии мероприятия, такие как финал Лиги чемпионов УЕФА в санкт-петербурге и Суперкубок УЕФА в казани, а также расторг спонсорский контракт с газпромом.

Однако УЕФА также осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать месседжи мира и надежды. Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе.

По этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к соревнованиям в течение этого сезона. В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как юношей, так и девушек), даже если жеребьевка уже проведена. Все матчи российских команд будут проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории россии.

При этом исполком вновь осудил незаконную войну россии и подтвердил, что дисквалификация всех остальных команд россии (клубов и сборных) останется в силе до окончания конфликта в Украине.

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил: «Продолжающееся отстранение УЕФА российских взрослых команд отражает стремление выступить против насилия и агрессии. УЕФА полон решимости сохранять эту позицию до тех пор, пока война не закончится и мир не будет восстановлен.

Но, запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их целостное развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя возможности играть и соревноваться со своими сверстниками из всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, станет более ярким и способным будущим поколением с лучшим будущим».

По теме:
Пройдет у соседей. Суперкубок УЕФА-2024 примет Польша
ЧЕФЕРИН: «Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их»
УЕФА допустит российские команды U-17 к европейским соревнованиям
УЕФА сборная России по футболу U-17 Александер Чеферин дисквалификация россии Евро-2024 U-17 исполком УЕФА
Источник УЕФА
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шанс для Мироши и Азарова. Состав Шахтера на матч Кубка Украины
Футбол | 26 сентября 2023, 16:01 0
Шанс для Мироши и Азарова. Состав Шахтера на матч Кубка Украины
Шанс для Мироши и Азарова. Состав Шахтера на матч Кубка Украины

Ряд лидеров получили отдых

Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Бокс | 26 сентября 2023, 07:20 0
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь

Вероятно, бой с Александром Усиком не входит в его планы

Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
Футбол | 25.09.2023, 19:41
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
Костюк в трех сетах проиграла Касаткиной на турнире в Токио
Теннис | 26.09.2023, 13:49
Костюк в трех сетах проиграла Касаткиной на турнире в Токио
Костюк в трех сетах проиграла Касаткиной на турнире в Токио
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Футбол | 26.09.2023, 09:10
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Тварі
Ответить
+21
Alehandro
наші діти страждають від дій їх дорослих, а ці якісь особливі? чеферін - продажний гомосек (в поганому сенсі слова)
Ответить
+17
Петя Рудик
Ох і п#дараси...
Ответить
+14
Владимир одесский
З твоїх слів довбойоб ти кончений можна зрозуміти, що кацапів позбавляти змагань не можна, а українських дітей коли позбавили дитинства то пох! Відправити тебе дибіла в Бахмут, Херсон, Авдївку щоб ти побачив що рузька мразота там наробила і може тоді до тебе уйобка дійде, що за ці жахіття кацапія повинна відповідати до сьомого покоління!
Ответить
+12
Умник
Коньченое продажное недоразумение по имени уефа
Ответить
+11
Kovalchuk
Сука но это пи...ц, наши дети в могилах,  а этим пидоренкам можна играть,  они не причём 
Ответить
+10
Болела
Ці діти через рік до армії будуть призиватись
Ответить
+10
Муґунот Уух
Тобто, гітлерівцям не можна, а гітлерюгенду - будь-ласка?
Ответить
+8
Barsa
УЕФА уроди 
Ответить
+7
Mr Voevudskiy
Сейчас дети нивинаваты
Через 5-6 допустят клуб в ЕК
Ну а через годик не парясь вернут сборные
Им ведь глубоко до ж. что война и всё такое.
Ответить
+5
DK1961
Совсем недавно Чеферин кукарекал, что не допустит болотные команды до окончания войны в Украине. Занесли чемоданы газпромовские? Как же все это опротивило...
Ответить
+3
Андрей Залищук
а ось тепер цікаво мені, яка це збірна з УЄФА виходитиме з ними на одне поле?
якісь угорці і серби хіба що
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
FootFun1
Кончені виродки уєфа
Ответить
+1
😼
Або уєфа думає якщо вони дозволять, то під них санкції знімуть чи що??!
Ответить
0
😼
А хто їм візу видасть, я вже навіть не кажу про квиток на авіалініях, який вони не куплять, бо ніхто їм його не продасть. На своєму літаку їх не пустять в Європу.
Отака ху малята
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Злий Глобинець
Ну да, "єто же дєті". А через рік-два хтось із них приїде на лінію фронту і буде показово стріляти в українців, як то вже не раз робили кацапські "звьозди".
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
25.09.2023, 08:34 41
Война
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
24.09.2023, 16:56 21
Футбол
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
26.09.2023, 14:15 69
Футбол
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
25.09.2023, 17:17 2
Футбол
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
24.09.2023, 17:46 35
Футбол
Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Без проблем нокаутирую Усика»
Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Без проблем нокаутирую Усика»
24.09.2023, 17:03 26
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
25.09.2023, 06:30 4
Футбол
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
24.09.2023, 21:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем