ОФИЦИАЛЬНО. Сборные россии U-17 допущены к соревнованиям УЕФА

УЕФА официально сообщил о принятом решении о возвращении сборных россии U-17 в европейские турниры.

В заявлении по итогам заседания Исполкома УЕФА сказано:

УЕФА был первым спортивным органом, который отреагировал на войну в Украине и предпринял решительные действия в феврале 2022 года: отстранил все российские команды от своих соревнований, отменил запланированные в россии мероприятия, такие как финал Лиги чемпионов УЕФА в санкт-петербурге и Суперкубок УЕФА в казани, а также расторг спонсорский контракт с газпромом.

Однако УЕФА также осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать месседжи мира и надежды. Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе.

По этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к соревнованиям в течение этого сезона. В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как юношей, так и девушек), даже если жеребьевка уже проведена. Все матчи российских команд будут проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории россии.

При этом исполком вновь осудил незаконную войну россии и подтвердил, что дисквалификация всех остальных команд россии (клубов и сборных) останется в силе до окончания конфликта в Украине.

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил: «Продолжающееся отстранение УЕФА российских взрослых команд отражает стремление выступить против насилия и агрессии. УЕФА полон решимости сохранять эту позицию до тех пор, пока война не закончится и мир не будет восстановлен.

Но, запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их целостное развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя возможности играть и соревноваться со своими сверстниками из всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, станет более ярким и способным будущим поколением с лучшим будущим».