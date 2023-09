Степаненко провел 400-й матч за Шахтер

Сегодня «Шахтер» в 1/8 финала Кубка Украины обыграл «Верес» со счетом 3:0. На 76-й минуте вместо Артема Бондаренко на поле в составе команды Патрика Ван Леувена вышел Тарас Степаненко.

Для 34-летнего капитана «Шахтера» этот матч стал юбилейным, 400-м в составе «Горняков». Он выступает за донецкий клуб с 2010 года, когда перешел из запорожского «Металлурга».

В 400 матчах за «Шахтер» Степаненко отличился 29 голами и 24 ассистами. С командой он 9 раз становился чемпионом Украины, по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.

🧡 The captain, the leader, the legend! 4⃣0⃣0⃣ apps for Shakhtar ⚒



Congratulations, Taras! #Shakhtar #Legend #Stepanenko pic.twitter.com/OP7To43bd0