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Италия
26 сентября 2023, 11:39 | Обновлено 26 сентября 2023, 11:40
91
0

Нико Гонсалес продлит контракт с Фиорентиной

Новое соглашение аргентинца будет действовать до 2028 года

26 сентября 2023, 11:39 | Обновлено 26 сентября 2023, 11:40
91
0
Нико Гонсалес продлит контракт с Фиорентиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Гонсалес

Аргентинский вингер итальянской «Фиорентины» Николас Гонсалес сегодня, 26 сентября, подпишет новый контракт со своим клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Новое соглашение 25-летнего флангового нападающего будет рассчитано до 2028 года. Летом его пытался приобрести английский «Брентфорд», предлагая игроку лучшие финансовые условия, поэтому фиалкам пришлось сейчас вознаградить Нико повышением зарплаты.

В этом сезоне Николас Гонсалес провел 7 матчей за «Фиорентину», отличившись у них 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Николас Гонсалес Фиорентина продление контракта Фабрицио Романо Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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