Нико Гонсалес продлит контракт с Фиорентиной
Новое соглашение аргентинца будет действовать до 2028 года
Аргентинский вингер итальянской «Фиорентины» Николас Гонсалес сегодня, 26 сентября, подпишет новый контракт со своим клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Новое соглашение 25-летнего флангового нападающего будет рассчитано до 2028 года. Летом его пытался приобрести английский «Брентфорд», предлагая игроку лучшие финансовые условия, поэтому фиалкам пришлось сейчас вознаградить Нико повышением зарплаты.
В этом сезоне Николас Гонсалес провел 7 матчей за «Фиорентину», отличившись у них 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Nico González will sign new deal today — it will be valid until June 2028 🟣🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023
Fiorentina are set to seal the agreement as exclusively revealed yesterday, now confirmed. pic.twitter.com/yT87p9A55N
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