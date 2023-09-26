Нико Гонсалес продлит контракт с Фиорентиной

Аргентинский вингер итальянской «Фиорентины» Николас Гонсалес сегодня, 26 сентября, подпишет новый контракт со своим клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Новое соглашение 25-летнего флангового нападающего будет рассчитано до 2028 года. Летом его пытался приобрести английский «Брентфорд», предлагая игроку лучшие финансовые условия, поэтому фиалкам пришлось сейчас вознаградить Нико повышением зарплаты.

В этом сезоне Николас Гонсалес провел 7 матчей за «Фиорентину», отличившись у них 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.