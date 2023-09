Томас Тухель прокомментировал конфликт с Маттейсом де Лигтом

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал недовольство Маттейса де Лигта из-за недостаточного количества игрового времени в этом сезоне:

«Он центральный защитник, поэтому у меня нет много возможностей выпустить его на замену. Маттейс 100% заслуживает играть. Он в хорошей форме. Да, конечно, количество его игрового времени сейчас лично для него недостаточно, но он командный игрок».

В сезоне 2023/24 на счету 24-летнего центрального защитника всего 81 минута на поле во всех турнирах. Единственная игра, которую он начал в стартовом составе, была против «РБ Лейпцига» (0:3) в матче за Суперкубок Германии.

