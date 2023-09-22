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  4. Томас Тухель прокомментировал конфликт с Маттейсом де Лигтом
Германия
22 сентября 2023, 16:39 |
517
0

Томас Тухель прокомментировал конфликт с Маттейсом де Лигтом

Защитник «Баварии» недоволен своим игровым временем

22 сентября 2023, 16:39 |
517
0
Томас Тухель прокомментировал конфликт с Маттейсом де Лигтом
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал недовольство Маттейса де Лигта из-за недостаточного количества игрового времени в этом сезоне:

«Он центральный защитник, поэтому у меня нет много возможностей выпустить его на замену. Маттейс 100% заслуживает играть. Он в хорошей форме. Да, конечно, количество его игрового времени сейчас лично для него недостаточно, но он командный игрок».

В сезоне 2023/24 на счету 24-летнего центрального защитника всего 81 минута на поле во всех турнирах. Единственная игра, которую он начал в стартовом составе, была против «РБ Лейпцига» (0:3) в матче за Суперкубок Германии.

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Маттейс де Лигт Томас Тухель Бавария Бундеслига
Источник Фабрицио Романо
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