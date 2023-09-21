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  4. Давид РАЙЯ: «Почему против ПСВ играл я? Это выбор Артеты»
Лига чемпионов
21 сентября 2023, 14:48 |
242
0

Давид РАЙЯ: «Почему против ПСВ играл я? Это выбор Артеты»

Похоже, что Аарон Рэмсдейл проигрывает конкуренцию испанцу

21 сентября 2023, 14:48 |
242
0
Давид РАЙЯ: «Почему против ПСВ играл я? Это выбор Артеты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Вратарь «Арсенала» Давид Райя рассказал, почему в стартовом составе команды на игру 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ вышел он, а не Аарон Рэмсдейл:

«Почему против ПСВ играл я? Это выбор Микеля Артеты, не мой. Могу только сказать, что когда Аарон Рэмсдейл вернется на футбольное поле, ему нужно будет бороться за команду и выигрывать для нас матчи».

Напомним, ранее появлялись слухи, что 25-летний вратарь сборной Англии может перейти в «Челси» или «Баварию», если потеряет статус основного голкипера «пушкарей».

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Давид Райя Аарон Рэмсдейл Арсенал Лондон Микель Артета Арсенал - ПСВ Лига чемпионов
Источник Фабрицио Романо
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