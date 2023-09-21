Давид РАЙЯ: «Почему против ПСВ играл я? Это выбор Артеты»

Вратарь «Арсенала» Давид Райя рассказал, почему в стартовом составе команды на игру 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ вышел он, а не Аарон Рэмсдейл:

«Почему против ПСВ играл я? Это выбор Микеля Артеты, не мой. Могу только сказать, что когда Аарон Рэмсдейл вернется на футбольное поле, ему нужно будет бороться за команду и выигрывать для нас матчи».

Напомним, ранее появлялись слухи, что 25-летний вратарь сборной Англии может перейти в «Челси» или «Баварию», если потеряет статус основного голкипера «пушкарей».