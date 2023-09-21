Давид РАЙЯ: «Почему против ПСВ играл я? Это выбор Артеты»
Похоже, что Аарон Рэмсдейл проигрывает конкуренцию испанцу
Вратарь «Арсенала» Давид Райя рассказал, почему в стартовом составе команды на игру 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ вышел он, а не Аарон Рэмсдейл:
«Почему против ПСВ играл я? Это выбор Микеля Артеты, не мой. Могу только сказать, что когда Аарон Рэмсдейл вернется на футбольное поле, ему нужно будет бороться за команду и выигрывать для нас матчи».
Напомним, ранее появлялись слухи, что 25-летний вратарь сборной Англии может перейти в «Челси» или «Баварию», если потеряет статус основного голкипера «пушкарей».
David Raya on Arteta selecting him over Ramsdale again: “That’s his choice, it’s not my choice”. 🔴⚪️ #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2023
“When Aaron Ramsdale comes back in he needs to fight for the team and to win games”. pic.twitter.com/ZJOTrkMp0K
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