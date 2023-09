ВИДЕО. Интер Майами без Месси, но с Кривцовым, разгромил Торонто

Клуб «Интер Майами» в очередном матче регулярного сезона МЛС выяснил отношения с «Торонто» и добился крупной победы со счетом 1:0.

Как известно, в старт флоридцев вернулись украинский защитник Сергей Кривцов и аргентинский нападающий Лионель Месси. Форвард не смог доиграть даже до перерыва. Не забив гол «Торонто», но имея шанс для этого, он покинул поле еще до перерыва. Заменил Месси финский нападающий Роберт Тейлор, который стал героем поединка.

28-летний финн Тейлор стал автором дубля и одной голевой передачи, чем привел «Интер Майами» к крупной победе – 4:0.

Украинец Кривцов отыграл весь матч в центре обороны «Интер Майами».

В таблице Восточной конференции лиги «Интер Майми» занимает 13-е место с 31 очком после 28 игр. От зоны плей-офф – 9-й позиции – клуб из Флориды отстает на 5 пунктов.

Allen to Farías for the first of the night 🤩



Facu puts us in the lead by burying it in the back of the net🤯#MIAvTOR | 1-0 pic.twitter.com/Bkpt0z8FB4 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2023

Nothing new to see here from Taylor 🤷‍♂️🤷‍♂️



Robert Taylor takes one from outside of the box to double our lead😤#MIAvTOR | 2-0 | Watch live using #MLSSeasonPass on@AppleTV: https://t.co/QRx3Gs2ubx pic.twitter.com/HGV5Qy8zU7 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2023

Buried in the bottom corner by Benja 🔥🔥



Taylor ➡️ Cremaschi to give us our third of the night 👏#MIAvTOR | 3-0 pic.twitter.com/YTS4fv2HKa — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2023