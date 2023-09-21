ВИДЕО. Месси не забил Торонто, а мог, и ушел еще до перерыва
Аргентинец был заменен в разгар первого тайма
Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси не доиграл даже до перерыва в матче регулярного сезона МЛС против «Торонто», который проходит в эти минуты.
Аргентинец покинул поле на 37-й минуте. Причина – появившийся дискомфорт в мышцах ноги. Напомним, Месси пропустил предыдущий матч «Интера Майами» против «Атланты Юнайтед» (2:5) именно из-за мышечной проблемы.
За время, проведенное на поле в матче против «Торонто», Лионель Месси мог отметиться голом на 23-й минуте, но свой момент не использовал.
An early chance in the box by Messi that just misses the far post 😲😲#MIAvTOR | 0-0 pic.twitter.com/LCom6gmFgw— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2023
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