ВИДЕО. Месси не забил Торонто, а мог, и ушел еще до перерыва

Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси не доиграл даже до перерыва в матче регулярного сезона МЛС против «Торонто», который проходит в эти минуты.

Аргентинец покинул поле на 37-й минуте. Причина – появившийся дискомфорт в мышцах ноги. Напомним, Месси пропустил предыдущий матч «Интера Майами» против «Атланты Юнайтед» (2:5) именно из-за мышечной проблемы.

За время, проведенное на поле в матче против «Торонто», Лионель Месси мог отметиться голом на 23-й минуте, но свой момент не использовал.

An early chance in the box by Messi that just misses the far post 😲😲#MIAvTOR | 0-0 pic.twitter.com/LCom6gmFgw