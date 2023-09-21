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Major League Soccer
21 сентября 2023, 03:43 | Обновлено 21 сентября 2023, 03:44
58
0

ВИДЕО. Месси не забил Торонто, а мог, и ушел еще до перерыва

Аргентинец был заменен в разгар первого тайма

21 сентября 2023, 03:43 | Обновлено 21 сентября 2023, 03:44
58
0
ВИДЕО. Месси не забил Торонто, а мог, и ушел еще до перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси не доиграл даже до перерыва в матче регулярного сезона МЛС против «Торонто», который проходит в эти минуты.

Аргентинец покинул поле на 37-й минуте. Причина – появившийся дискомфорт в мышцах ноги. Напомним, Месси пропустил предыдущий матч «Интера Майами» против «Атланты Юнайтед» (2:5) именно из-за мышечной проблемы.

За время, проведенное на поле в матче против «Торонто», Лионель Месси мог отметиться голом на 23-й минуте, но свой момент не использовал.

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Источник Sport.ua
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