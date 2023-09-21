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Major League Soccer
21 сентября 2023, 02:14 | Обновлено 21 сентября 2023, 02:20
137
0

Кривцов и Месси – вновь в старте Интер Майами

Клуб из Флориды готов к матчу против «Торонто»

21 сентября 2023, 02:14 | Обновлено 21 сентября 2023, 02:20
137
0
Кривцов и Месси – вновь в старте Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов (слева) и Лионель Месси

Украинский защитник Сергей Кривцов и аргентинский нападающий Лионель Месси начнут с первых минут матч клуба «Интер Майами» против «Торонто» в регулярном чемпионате МЛС.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 02:30 по киевскому времени.

Напомним, Кривцов и Месси отсутствовали в составе «Интер Майами» в предыдущем матче против «Атланты Юнайтед» (2:5). При этом, если Месси игру вообще пропустил из-за мышечной травмы, то Кривцов принял в ней участие, выйдя на замену на 83-й минуте.

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Major League Soccer (MLS) Сергей Кривцов Лионель Месси Интер Майами
Источник Sport.ua
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