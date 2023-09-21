Major League Soccer21 сентября 2023, 02:14 | Обновлено 21 сентября 2023, 02:20
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Кривцов и Месси – вновь в старте Интер Майами
Клуб из Флориды готов к матчу против «Торонто»
21 сентября 2023, 02:14 | Обновлено 21 сентября 2023, 02:20
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Украинский защитник Сергей Кривцов и аргентинский нападающий Лионель Месси начнут с первых минут матч клуба «Интер Майами» против «Торонто» в регулярном чемпионате МЛС.
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 02:30 по киевскому времени.
Напомним, Кривцов и Месси отсутствовали в составе «Интер Майами» в предыдущем матче против «Атланты Юнайтед» (2:5). При этом, если Месси игру вообще пропустил из-за мышечной травмы, то Кривцов принял в ней участие, выйдя на замену на 83-й минуте.
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