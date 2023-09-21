Кривцов и Месси – вновь в старте Интер Майами

Украинский защитник Сергей Кривцов и аргентинский нападающий Лионель Месси начнут с первых минут матч клуба «Интер Майами» против «Торонто» в регулярном чемпионате МЛС.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 02:30 по киевскому времени.

Напомним, Кривцов и Месси отсутствовали в составе «Интер Майами» в предыдущем матче против «Атланты Юнайтед» (2:5). При этом, если Месси игру вообще пропустил из-за мышечной травмы, то Кривцов принял в ней участие, выйдя на замену на 83-й минуте.