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Лига конференций
Лилль
20.09.2023 17:30 – FT 2 : 0
Олимпия Любляна
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Лига конференций
20 сентября 2023, 19:36 |
146
0

Удачный старт от команды Фонсеки. Лилль побеждает в первом матче ЛК

Команда экс-тренера «Шахтера» одержала уверенную победу

20 сентября 2023, 19:36 |
146
0
Удачный старт от команды Фонсеки. Лилль побеждает в первом матче ЛК
ФК Лилль.

Сегодня, 20 сентября, стартовал третий по счету групповой этап Лиги конференций.

Французский «Лилль», возглавляемый бывшим наставником донецкого «Шахтера» Паулу Фонсекой на своем поле принимал чемпиона Словении «Олимпию» из Любляны.

Первый забитый гол в этом матче на свой счет записал канадский форвард хозяев Джонатан Дэвид, отправивший мяч в левый нижний угол ворот. В компенсированное арбитром время итоговый счет на табло установил Юсуф Язиджи – 2:0.

Другой матч группы А будет сыгран завтра, 21 сентября, в котором «Слован» будет принимать «Клаксвик».

Лига конференций. 1-й тур, 20 сентября

Лилль (Франция) – Олимпия Любляна (Словения) – 3:1

Голы: Дэвид, 43.

Обзор матча:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Язиджи (Лилль).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
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Паулу Фонсека Джонатан Дэвид Лилль Олимпия Любляна Лига конференций видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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