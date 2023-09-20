Удачный старт от команды Фонсеки. Лилль побеждает в первом матче ЛК
Команда экс-тренера «Шахтера» одержала уверенную победу
Сегодня, 20 сентября, стартовал третий по счету групповой этап Лиги конференций.
Французский «Лилль», возглавляемый бывшим наставником донецкого «Шахтера» Паулу Фонсекой на своем поле принимал чемпиона Словении «Олимпию» из Любляны.
Первый забитый гол в этом матче на свой счет записал канадский форвард хозяев Джонатан Дэвид, отправивший мяч в левый нижний угол ворот. В компенсированное арбитром время итоговый счет на табло установил Юсуф Язиджи – 2:0.
Другой матч группы А будет сыгран завтра, 21 сентября, в котором «Слован» будет принимать «Клаксвик».
Лига конференций. 1-й тур, 20 сентября
Лилль (Франция) – Олимпия Любляна (Словения) – 3:1
Голы: Дэвид, 43.
Обзор матча:
🔚 Full time comes with a solid win thanks to @itsJoDavid and @yaziciyusuf97 ⚽⚽— LOSC (@LOSC_EN) September 20, 2023
⚜️ 2-0 ⬜ | #LOSCNKOL #UECL pic.twitter.com/cYjMpMiOuA
События матча
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