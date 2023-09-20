Луис ЭНРИКЕ: «Я бы заплатил, чтобы смотреть на игру Дембеле»
Главный тренер «ПСЖ» похвалил своего подопечного
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике похвалил своего подопечного Усмана Дембеле после матча против дортмундской «Боруссии» (2:0):
«Если бы я был фанатом какой-то команды, то платил бы за билет, чтобы увидеть игру Дембеле. Он другой. Он может не забить 3 момента, но он волшебный. Великолепный игрок. Он забьет скоро».
Напомним, парижский клуб приобрел Усмана Дембеле за 50 миллионов евро, но у 26-летнего француза до сих пор нет ни одного результативного действия в составе «Пари Сен-Жермен». Болельщики в социальных сетях уже окрестили его «Агентом 007» (0 голов, 0 ассистов, 7 матчей).
🪄 Luis Enrique: “If I were a fan of any team, I’d pay for ticket to see Dembélé play. He has different qualities”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2023
“He can miss three times but he’s magic. He’s a wonderful player. He will score soon”.
🔴🔵 No goal/assist yet for Ousmane Dembélé @ PSG. pic.twitter.com/06YoKq91C8
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