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Франция
20 сентября 2023, 18:15 | Обновлено 20 сентября 2023, 18:52
563
0

Луис ЭНРИКЕ: «Я бы заплатил, чтобы смотреть на игру Дембеле»

Главный тренер «ПСЖ» похвалил своего подопечного

20 сентября 2023, 18:15 | Обновлено 20 сентября 2023, 18:52
563
0
Луис ЭНРИКЕ: «Я бы заплатил, чтобы смотреть на игру Дембеле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике похвалил своего подопечного Усмана Дембеле после матча против дортмундской «Боруссии» (2:0):

«Если бы я был фанатом какой-то команды, то платил бы за билет, чтобы увидеть игру Дембеле. Он другой. Он может не забить 3 момента, но он волшебный. Великолепный игрок. Он забьет скоро».

Напомним, парижский клуб приобрел Усмана Дембеле за 50 миллионов евро, но у 26-летнего француза до сих пор нет ни одного результативного действия в составе «Пари Сен-Жермен». Болельщики в социальных сетях уже окрестили его «Агентом 007» (0 голов, 0 ассистов, 7 матчей).

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Луис Энрике Усман Дембеле ПСЖ ПСЖ - Боруссия Д Лига чемпионов пресс-конференция
Источник Фабрицио Романо
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