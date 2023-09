Луис ЭНРИКЕ: «Я бы заплатил, чтобы смотреть на игру Дембеле»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике похвалил своего подопечного Усмана Дембеле после матча против дортмундской «Боруссии» (2:0):

«Если бы я был фанатом какой-то команды, то платил бы за билет, чтобы увидеть игру Дембеле. Он другой. Он может не забить 3 момента, но он волшебный. Великолепный игрок. Он забьет скоро».

Напомним, парижский клуб приобрел Усмана Дембеле за 50 миллионов евро, но у 26-летнего француза до сих пор нет ни одного результативного действия в составе «Пари Сен-Жермен». Болельщики в социальных сетях уже окрестили его «Агентом 007» (0 голов, 0 ассистов, 7 матчей).

