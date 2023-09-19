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19 сентября 2023, 14:00 | Обновлено 19 сентября 2023, 15:39
1481
0

Шахтер U-19 – Порту U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 сентября в 14:00 матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА

19 сентября 2023, 14:00 | Обновлено 19 сентября 2023, 15:39
1481
0
Шахтер U-19 – Порту U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

19 сентября в 14:00 проходит матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Порту» U-19.

Команды встречаются на стадионе «Эдмунд-Пламбек» в немецком городе Нордерштедт.

В другом матче 1-го тура в группе H в 17:00 встретятся «Барселона» U-19 и «Антверпен» U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Шахтер U-19: Кравец, Пушкарев, Башмарин, Огарков, Галонский, Янович, Лосенко, Цуканов, Ющенко, Глущенко, Демченко.

Запас: Баглай, Шелекета, Бац, Кострица, Бундаш, Трифаненко, Гармаш.

Шахтер U-19 – Порту U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
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Шахтер Донецк U-19 Шахтер Донецк Юношеская лига УЕФА Порту U-19 Порту Шахтер - Порту смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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