Шахтер U-19 – Порту U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 сентября в 14:00 матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА
19 сентября в 14:00 проходит матч 1-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Порту» U-19.
Команды встречаются на стадионе «Эдмунд-Пламбек» в немецком городе Нордерштедт.
В другом матче 1-го тура в группе H в 17:00 встретятся «Барселона» U-19 и «Антверпен» U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Шахтер U-19: Кравец, Пушкарев, Башмарин, Огарков, Галонский, Янович, Лосенко, Цуканов, Ющенко, Глущенко, Демченко.
Запас: Баглай, Шелекета, Бац, Кострица, Бундаш, Трифаненко, Гармаш.
Шахтер U-19 – Порту U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
⚒ Shakhtar U19 line-up for the @UEFAYouthLeague match vs Porto U19.— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) September 19, 2023
⚽️ #ShakhtarPorto
⏰ 14:00 (13:00 CET)
📺 The live stream: https://t.co/MeE6IFbd13#Shakhtar #UYL pic.twitter.com/NRzSUrRlkM
🔥 Matchday! 🧡 The UEFA Youth League kickoff! 🤩— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) September 19, 2023
⚽️ #ShakhtarPorto
🏆 @UEFAYouthLeague
⏰ 14:00 (13:00 CET)
📍 Edmund-Plambeck, Norderstedt
📺 The live stream will be available on the FC Shakhtar app and the club’s official website: https://t.co/MeE6IFbKQB#Shakhtar #UYL pic.twitter.com/ePWFHfHKUa
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