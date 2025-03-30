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  4. Марино ПУШИЧ: «Не ожидайте, что против Александрии выйдет третий состав»
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 13:45 | Обновлено 30 марта 2025, 14:06
893
4

Марино ПУШИЧ: «Не ожидайте, что против Александрии выйдет третий состав»

«Шахтер» планирует бороться за все турниры, в которых участвует

30 марта 2025, 13:45 | Обновлено 30 марта 2025, 14:06
893
4
Марино ПУШИЧ: «Не ожидайте, что против Александрии выйдет третий состав»
ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал победу над «Оболонью» (2:0) в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Команду на матч с капитанской повязкой вывел Марлон Гомес. Чем обусловлено это решение, ведь на поле были и Бондарь, и Судаков?

– Я так решил. Это очень просто. На самом деле наш капитан – Матвиенко, но есть и другие капитаны в команде, и Марлон среди них. Я знаю, что есть Судаков, есть Бондарь, они имели честь быть капитанами, но на этот раз я хотел увидеть, как отреагирует Марлон и какое влияние он может иметь. Поэтому мы иногда делаем изменения, выбирая среди других игроков, что очень полезно для их развития, по моему мнению. Он не впервые является капитаном, потому что был им в молодежной сборной Бразилии. Но, как я уже говорил, иногда ответственность ложится на разных игроков, и сегодня я выбрал его.

– По Матвиенко: что с ним, почему его не было даже в заявке?

– Он дисквалифицирован, четыре карточки. Из-за этого он не играл.

– Довольны ли вы защитой «Шахтера» без Николая Матвиенко?

– Я считаю, что ребята, которые действовали сзади, Алаа Грам в этом случае, очень хорошо справились, были стабильными, но Николай для меня основной футболист. Посмотрим, как решить это, когда он вернется в следующую среду, но обычно Матвиенко является игроком основы для меня. Однако должен отметить, что футболист, который заменил его сегодня, Алаа Грам, также очень хорошо поработал для команды. Я был очень рад видеть, что он тоже может бороться и сохранять стабильность в течение 95 минут.

– Сегодня свой дебютный гол забил Антон Глущенко. Как вы оценили бы его выход?

– Я очень рад, что Антон забил гол. Он на самом деле этого заслуживает, очень упорно работал в последнее время. Я также доволен нашим решением не отдавать его в аренду во время зимнего перерыва: то, что он остался, я считаю полезным для его развития – тренироваться на таком уровне и с такой интенсивностью. И он показывает значительный прогресс. Это молодой, талантливый игрок. Как вы все знаете, мне нравятся молодые талантливые футболисты: если есть место, и они его заслуживают, то они получат от меня шанс. Он один из них. Поэтому он очень хорошо справился, и я очень рад, что он забил гол. Могу вам сказать, что сейчас вся раздевалка очень радовалась за него. И гол был неслучайным, он был на самом деле частью его развития - того, как он действовал, как вошел в игру. По моему мнению, это была отличная работа. Поэтому могу сказать ему: так держать и продолжай развиваться! И я также должен добавить, что у нас есть еще один атакующий полузащитник, очень талантливый парень, которому я дал дебютировать в прошлом сезоне, и он провел хорошее межсезонье - это Цуканов. Поэтому мы говорим об Антоне и Викторе, двух молодых талантливых футболистах и исполнителях с хорошими перспективами. Считаю, они будут иметь хорошее будущее в клубе.

– Следующая игра у вас кубковая с «Александрией». Как бы вы хотели: выиграть у «Александрии» или выиграть все матчи чемпионата до конца сезона? Что было бы важнее?

– Как «Шахтер», обладатель чемпионского дубля прошлого сезона, мы будем стараться бороться в обоих турнирах, будем соревноваться до конца. Это наш долг, это то, какими мы есть и кем я являюсь. Поэтому не ожидайте, что против «Александрии» выйдет третий состав, если вы это имеете в виду. Мы всегда будем выходить в лучшей форме, и я могу вам сказать, что у нас не только 11, а 20 игроков в составе. Как вы увидели сегодня, Грам также показал фантастическую игру, не выступая много, Глущенко вышел и был решительным, Эгиналду был на своем месте – у нас много возможностей в этом аспекте. Поэтому мы точно выложимся на 100 процентов, потому что мы также, безусловно, будем стараться получить Кубок.

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Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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AK.228
Смотри , шлюшка Марина, не вздумай слить еще и кубок 
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0
Ron Noiill
Лугандони по норам суки .
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-1
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Singularis
Мы ожидаем что ФКА выйдет умирать за премиальные. Ведь с Динамо они никакие.
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-1
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