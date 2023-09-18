Федерико Вальверде летом имел предложения по АПЛ

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде отклонил предложения клубов АПЛ летом, ведь он хочет играть только за королевский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Предложения из Премьер-лиги? У меня есть возможность играть за «Реал». В день, когда я почувствую, что больше не могу, я скорее всего буду искать решение, или «Реал» найдет решение для меня». – прокомментировал эти слухи Федерико.

В этом сезоне на счету 25-летнего уругвайца 5 матчей и 1 гол в футболке мадридского «Реала».