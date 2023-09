Федерико Вальверде летом имел предложения по АПЛ

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде отклонил предложения клубов АПЛ летом, ведь он хочет играть только за королевский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Предложения из Премьер-лиги? У меня есть возможность играть за «Реал». В день, когда я почувствую, что больше не могу, я скорее всего буду искать решение, или «Реал» найдет решение для меня». – прокомментировал эти слухи Федерико.

В этом сезоне на счету 25-летнего уругвайца 5 матчей и 1 гол в футболке мадридского «Реала».

Fede Valverde rejected approaches from PL clubs this summer as he only wants Real Madrid ⚪️🇺🇾



"Premier League offers? I have the ability to play for Real. The day I don't feel like that, I'm probably going to look for another solution or Real itself will look for one for me". pic.twitter.com/29hL3Dopaz