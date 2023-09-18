Федерико Вальверде летом имел предложения по АПЛ
Однако полузащитник решил остаться в мадридском «Реале»
Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде отклонил предложения клубов АПЛ летом, ведь он хочет играть только за королевский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Предложения из Премьер-лиги? У меня есть возможность играть за «Реал». В день, когда я почувствую, что больше не могу, я скорее всего буду искать решение, или «Реал» найдет решение для меня». – прокомментировал эти слухи Федерико.
В этом сезоне на счету 25-летнего уругвайца 5 матчей и 1 гол в футболке мадридского «Реала».
Fede Valverde rejected approaches from PL clubs this summer as he only wants Real Madrid ⚪️🇺🇾— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2023
"Premier League offers? I have the ability to play for Real. The day I don't feel like that, I'm probably going to look for another solution or Real itself will look for one for me". pic.twitter.com/29hL3Dopaz
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