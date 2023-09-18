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  4. Федерико Вальверде летом имел предложения по АПЛ
Испания
18 сентября 2023, 11:04 |
223
0

Федерико Вальверде летом имел предложения по АПЛ

Однако полузащитник решил остаться в мадридском «Реале»

18 сентября 2023, 11:04 |
223
0
Федерико Вальверде летом имел предложения по АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде отклонил предложения клубов АПЛ летом, ведь он хочет играть только за королевский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Предложения из Премьер-лиги? У меня есть возможность играть за «Реал». В день, когда я почувствую, что больше не могу, я скорее всего буду искать решение, или «Реал» найдет решение для меня». – прокомментировал эти слухи Федерико.

В этом сезоне на счету 25-летнего уругвайца 5 матчей и 1 гол в футболке мадридского «Реала».

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Федерико Вальверде Реал Мадрид Английская Премьер-лига Ла Лига Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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