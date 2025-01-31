ФОТО. Порнозвезда была «разочарована» легендой Реала. Что случилось?
Неприятная история для репутации Икера Касильяса
Легенда мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс действительно имел связь с порнозвездой и моделью OnlyFans Клаудией Бовель.
Об этом пишет издание Telegraph. Сообщается, что экс-футболист и красавица провели время в одном из барселонских отелей, после чего их застали папарацци.
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Издание пишет, что Клаудия осталась «разочарованной» после того как узнала, что Касильяс заявил, что «ничего не было».
«Я не ожидала от него такого отношения», – заявила модель OnlyFans.
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