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31 января 2025, 17:59 |
1664
1

ФОТО. Порнозвезда была «разочарована» легендой Реала. Что случилось?

Неприятная история для репутации Икера Касильяса

31 января 2025, 17:59 |
1664
1
ФОТО. Порнозвезда была «разочарована» легендой Реала. Что случилось?
Telegraph. Клаудия Бавель и Икер Касильяс

Легенда мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс действительно имел связь с порнозвездой и моделью OnlyFans Клаудией Бовель.

Об этом пишет издание Telegraph. Сообщается, что экс-футболист и красавица провели время в одном из барселонских отелей, после чего их застали папарацци.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Издание пишет, что Клаудия осталась «разочарованной» после того как узнала, что Касильяс заявил, что «ничего не было».

«Я не ожидала от него такого отношения», – заявила модель OnlyFans.

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фото lifestyle Икер Касильяс Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Lulinnha
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