«Мы следили за ним». В Англии прокомментировали трансфер украинца
Джимми Дикинсон хочет поскорее увидеть Максима Таловерова на поле
Главный скаут английского «Плимута» Джимми Дикинсон прокомментировал подписание защитника национальной сборной Украины Максима Таловерова:
«Максим – это тот, о ком мы знали и за кем внимательно следили на протяжении определенного времени. Нам пришлось набраться терпения, чтобы пригласить его в клуб, поскольку к нему был большой интерес, но он приехал в Аргайл готовым встретить вызов с головой.
Он присоединяется к нам с международным и европейским опытом, представляя Украину, и соответствует всем характеристикам, которые мы искали. Я с нетерпением жду того, что вскоре увижу его в зеленых цветах».
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