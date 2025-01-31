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  4. «Мы следили за ним». В Англии прокомментировали трансфер украинца
Англия
31 января 2025, 17:52 | Обновлено 31 января 2025, 17:53
1547
0

«Мы следили за ним». В Англии прокомментировали трансфер украинца

Джимми Дикинсон хочет поскорее увидеть Максима Таловерова на поле

31 января 2025, 17:52 | Обновлено 31 января 2025, 17:53
1547
0
«Мы следили за ним». В Англии прокомментировали трансфер украинца
ФК Плимут. Максим Таловеров

Главный скаут английского «Плимута» Джимми Дикинсон прокомментировал подписание защитника национальной сборной Украины Максима Таловерова:

«Максим – это тот, о ком мы знали и за кем внимательно следили на протяжении определенного времени. Нам пришлось набраться терпения, чтобы пригласить его в клуб, поскольку к нему был большой интерес, но он приехал в Аргайл готовым встретить вызов с головой.

Он присоединяется к нам с международным и европейским опытом, представляя Украину, и соответствует всем характеристикам, которые мы искали. Я с нетерпением жду того, что вскоре увижу его в зеленых цветах».

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Плимут чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Максим Таловеров
Дмитро Вус Источник
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