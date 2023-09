Следом за Пальиньей. Еще один игрок Фулхэма продлил контракт с клубом

Английский полузащитник лондонского «Фулхэма» Харрисон Рид официально продлил свой контракт с клубом до 2027 года с опцией пролонгации еще на 1 сезон.

Воспитанник «Саутгемптона» на правах аренды присоединился к «дачникам» в сезоне 2019/20. Сразу после этого «Фулхэм» решил выкупить на тот момент 25-летнего опорника за 6.5 миллионов евро.

Бывший игрок юношеских сборных Англии уже провел за лондонский клуб 150 матчей, забив 3 гола и отдав 11 ассистов, в том числе 3 мяча и 4 голевых в 37 играх прошлого розыгрыша Английской Премьер-лиги.

✍️



How good does this look, Fulham fam? 😏 pic.twitter.com/Xt26IJDD3L