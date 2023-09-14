Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Следом за Пальиньей. Еще один игрок Фулхэма продлил контракт с клубом
Англия
14 сентября 2023, 21:00 | Обновлено 14 сентября 2023, 21:20
77
0

Следом за Пальиньей. Еще один игрок Фулхэма продлил контракт с клубом

Харрисон Рид подписал долгосрочное соглашение

14 сентября 2023, 21:00 | Обновлено 14 сентября 2023, 21:20
77
0
Следом за Пальиньей. Еще один игрок Фулхэма продлил контракт с клубом
ФК Фулхэм. Харрисон Рид

Английский полузащитник лондонского «Фулхэма» Харрисон Рид официально продлил свой контракт с клубом до 2027 года с опцией пролонгации еще на 1 сезон.

Воспитанник «Саутгемптона» на правах аренды присоединился к «дачникам» в сезоне 2019/20. Сразу после этого «Фулхэм» решил выкупить на тот момент 25-летнего опорника за 6.5 миллионов евро.

Бывший игрок юношеских сборных Англии уже провел за лондонский клуб 150 матчей, забив 3 гола и отдав 11 ассистов, в том числе 3 мяча и 4 голевых в 37 играх прошлого розыгрыша Английской Премьер-лиги.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с украинским хавбеком
Должен был перейти в Баварию. Пальинья подписал новый контракт с Фулхэмом
Обидчик сборной Украины продлил контракт с Манчестер Сити
Фулхэм продление контракта
Источник ФК Фулхэм
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро
Футбол | 14 сентября 2023, 17:18 33
Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро
Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро

Стали известны ближайшие планы «горняков» в групповой стадии главного еврокубка

Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Футбол | 14 сентября 2023, 09:44 10
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде

Переезд в Чемпионшип – достаточно смелый шаг со стороны украинского форварда

ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
Футбол | 14.09.2023, 16:46
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший английский легионер Металлиста сменил клуб в Турции
Футбол | 14.09.2023, 21:42
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший английский легионер Металлиста сменил клуб в Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший английский легионер Металлиста сменил клуб в Турции
Олег САЛЕНКО: «Мудрику нужно менять команду»
Футбол | 14.09.2023, 17:53
Олег САЛЕНКО: «Мудрику нужно менять команду»
Олег САЛЕНКО: «Мудрику нужно менять команду»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полет нормальный. Не падаем
Полет нормальный. Не падаем
13.09.2023, 10:28 60
Футбол
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
13.09.2023, 20:14 9
Теннис
В Финале четырех чемпионата Европы сыграют главные фавориты турнира
В Финале четырех чемпионата Европы сыграют главные фавориты турнира
13.09.2023, 17:12
Волейбол
Кто получил высокие 8.4? Обнародованы оценки за матч Италии и Украины
Кто получил высокие 8.4? Обнародованы оценки за матч Италии и Украины
13.09.2023, 01:43 17
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
13.09.2023, 00:06 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
12.09.2023, 18:49 10
Теннис
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
12.09.2023, 17:25
Война
Италия с трудом пробилась в полуфинал волейбольного Евро
Италия с трудом пробилась в полуфинал волейбольного Евро
13.09.2023, 01:12
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем