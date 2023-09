Точка. Агент Юргена Клоппа опроверг слухи о сборной Германии

Агент главного тренера английского «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косицке опроверг слухи о назначении своего клиента наставником сборной Германии:

Контракт Юргена Клоппа с «Ливерпулем» действует до лета 2026 года.

Напомним, ранее немецкий футбольный союз уволил Ханси Флика после поражения от сборной Японии. Пока сборной руководит директор команды Руди Феллер. Вполне возможно, что именно он будет главным тренером Германии на домашнем для нее Евро-2024.

Jurgen Klopp's agent Marc Kosicke: "He has a long-term contract with Liverpool. He's not available for national coaching position", told Sportschau 🔴🇩🇪 #LFC



Klopp focus has always been on Liverpool project. pic.twitter.com/tR0Y9jU5nf