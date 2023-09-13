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  4. Точка. Агент Юргена Клоппа опроверг слухи о сборной Германии
Англия
13 сентября 2023, 15:50 | Обновлено 13 сентября 2023, 16:27
194
0

Точка. Агент Юргена Клоппа опроверг слухи о сборной Германии

«Ливерпуль» не останется без своего тренера

13 сентября 2023, 15:50 | Обновлено 13 сентября 2023, 16:27
194
0
Точка. Агент Юргена Клоппа опроверг слухи о сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Агент главного тренера английского «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косицке опроверг слухи о назначении своего клиента наставником сборной Германии:

«У Юргена Клоппа долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Он недоступен для работы в сборной».

Контракт Юргена Клоппа с «Ливерпулем» действует до лета 2026 года.

Напомним, ранее немецкий футбольный союз уволил Ханси Флика после поражения от сборной Японии. Пока сборной руководит директор команды Руди Феллер. Вполне возможно, что именно он будет главным тренером Германии на домашнем для нее Евро-2024.

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Ливерпуль сборная Германии по футболу Юрген Клопп Евро-2024
Источник Фабрицио Романо
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