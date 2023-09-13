Точка. Агент Юргена Клоппа опроверг слухи о сборной Германии

Агент главного тренера английского «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косицке опроверг слухи о назначении своего клиента наставником сборной Германии:

«У Юргена Клоппа долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Он недоступен для работы в сборной».

Контракт Юргена Клоппа с «Ливерпулем» действует до лета 2026 года.

Напомним, ранее немецкий футбольный союз уволил Ханси Флика после поражения от сборной Японии. Пока сборной руководит директор команды Руди Феллер. Вполне возможно, что именно он будет главным тренером Германии на домашнем для нее Евро-2024.