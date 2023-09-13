Точка. Агент Юргена Клоппа опроверг слухи о сборной Германии
«Ливерпуль» не останется без своего тренера
Агент главного тренера английского «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косицке опроверг слухи о назначении своего клиента наставником сборной Германии:
«У Юргена Клоппа долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Он недоступен для работы в сборной».
Контракт Юргена Клоппа с «Ливерпулем» действует до лета 2026 года.
Напомним, ранее немецкий футбольный союз уволил Ханси Флика после поражения от сборной Японии. Пока сборной руководит директор команды Руди Феллер. Вполне возможно, что именно он будет главным тренером Германии на домашнем для нее Евро-2024.
Jurgen Klopp's agent Marc Kosicke: "He has a long-term contract with Liverpool. He's not available for national coaching position", told Sportschau 🔴🇩🇪 #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2023
Klopp focus has always been on Liverpool project. pic.twitter.com/tR0Y9jU5nf
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер cборной Украины – о матче с Италией
Важный матч отбора пройдет на Сан-Сиро