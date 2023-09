Украинского дерби не будет. Костюк проиграла в парном разряде в Сан-Диего

В ночь на 13 сентября украинская теннисистка Марта Костюк неудачно сыграла на турнире WTA 500 в Сан-Диего в парном разряде.

В первом раунде украинка в дуэте с Алишей Паркс из США проиграла американскому тандему Даниэль Коллинс / Коко Вандевей.

Матч длился 1 час 35 минут, и после обмена победами в 1-й и 2-й партиях игра завершилась на супертайбрейке.

В следующем раунде, четвертьфинале, победительницы матча сразятся с 4-м сеяным дуэтом Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия).

Костюк не удалось пробиться в следующий раунд, и украинского дерби не будет. Однако Марта продолжает выступления в одиночном разряде.

WTA 500. Сан-Диего (США). Пары, 1-й раунд

Марта Костюк (Украина) / Алиша Паркс (США) – Даниэль Коллинс (США) / Коко Вандевей (США) [WC] – 3:6, 6:4, [3:10]

