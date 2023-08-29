Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде Открытого чемпионата США проиграла четвертой сеяной Елене Рыбакиной из Казахстана.

После завершения встречи Костюк пожала сопернице руку у сетки и сказала: «Выиграй US Open, пожалуйста» (можно услышать на видео ниже).

Отметим, что Рыбакина – уроженка москвы, до 2018 года представляла россию, но потом сменила гражданство на казахстанское.

Во втором раунде Елена сыграет против Айлы Томлянович из Австралии.