US Open29 августа 2023, 10:41 | Обновлено 29 августа 2023, 10:42
655
2
Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open
Неожиданное заявление от Марты
29 августа 2023, 10:41 | Обновлено 29 августа 2023, 10:42
655
2
Украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде Открытого чемпионата США проиграла четвертой сеяной Елене Рыбакиной из Казахстана.
После завершения встречи Костюк пожала сопернице руку у сетки и сказала: «Выиграй US Open, пожалуйста» (можно услышать на видео ниже).
Отметим, что Рыбакина – уроженка москвы, до 2018 года представляла россию, но потом сменила гражданство на казахстанское.
Во втором раунде Елена сыграет против Айлы Томлянович из Австралии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 28 августа 2023, 23:35 0
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина
Волейбол | 28 августа 2023, 23:40 8
В матче 1/8 финала наши волейболистки уступили Чехии со счетом 2:3
Футбол | 29.08.2023, 05:36
Другие виды | 29.08.2023, 06:09
Теннис | 28.08.2023, 10:20
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Зрада?
И это после того как рибакина морозилась и ничего про войну не сказала .Как-же же ты Костюк лицемерка .
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.08.2023, 16:59 17
27.08.2023, 23:43 19
27.08.2023, 12:31 28
27.08.2023, 10:05 14
Футбол
27.08.2023, 18:49 28
27.08.2023, 18:09 10
28.08.2023, 07:32 1