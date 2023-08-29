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  4. Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open
US Open
29 августа 2023, 10:41 | Обновлено 29 августа 2023, 10:42
655
2

Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open

Неожиданное заявление от Марты

29 августа 2023, 10:41 | Обновлено 29 августа 2023, 10:42
655
2
Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена Рыбакина

Украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде Открытого чемпионата США проиграла четвертой сеяной Елене Рыбакиной из Казахстана.

После завершения встречи Костюк пожала сопернице руку у сетки и сказала: «Выиграй US Open, пожалуйста» (можно услышать на видео ниже).

Отметим, что Рыбакина – уроженка москвы, до 2018 года представляла россию, но потом сменила гражданство на казахстанское.

Во втором раунде Елена сыграет против Айлы Томлянович из Австралии.

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Марта Костюк Елена Рыбакина US Open 2023
Источник Eurosport
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Комментарии 2
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Обсервер Влад
Зрада?
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0
Олександр Радченко
 И это после того как рибакина морозилась и ничего про войну не сказала .Как-же же ты Костюк лицемерка .
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0
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