Товарищеские матчи. Игра между Кот-д'Ивуаром и Мали прервана из-за дождя

Сборные команды продолжают вести подготовку к матчам отбора Евро-2024 или ЧМ-2026

Вечером 12 сентября был сыгран ряд товарищеских матчей.

Интересно, что игра между Кот-д'Ивуаром и Мали была прервана из-за сильного дождя.

Товарищеские матчи, 12 сентября

Кот-д'Ивуар – Мали – 0:0 (матч прерван)

🇨🇮⚔️🇲🇱| Côte d’Ivoire vs Mali, match arrêté à cause de la pluie, pelouse impraticable et des limites montrées par le stade, véritable avertissement à quelques mois de la CAN #Sna #Footballfans pic.twitter.com/Nze5hhCVDm