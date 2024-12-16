Рух выбирает страну для проведения зимних сборов

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» первыми среди элитных команд собираются начать подготовку ко второй части сезона – 8 января 2025 года. Не исключено, что на это решение тренерского штаба сократить зимние каникулы повлияла провальная игра львовского клуба в заключительном календарном матче осеннего этапа – с «Оболонью» (1:3).

По имеющимся данным, в команде еще не решили, где «Рух» будет проводить заграничный сбор: в Словении или Турции. Хотя сроки этого этапа подготовки известны: с 20 января по 19 февраля. Планируется сыграть 9-10 контрольных матчей. Пока «Рух» никто из футболистов не покинул.

В активе львовского клуба 23 очка – он занимает 7 место в УПЛ.

Ранее сообщалось, что защитник «Руха» Владислав Холод поделился мнением о поражении «Оболони» в 17-м туре УПП.