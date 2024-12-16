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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 21:19 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:25
530
1

Рух выбирает страну для проведения зимних сборов

Львовский клуб выйдет из отпуска одним из первых в УПЛ

16 декабря 2024, 21:19 | Обновлено 16 декабря 2024, 22:25
530
1
Рух выбирает страну для проведения зимних сборов
УПЛ

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» первыми среди элитных команд собираются начать подготовку ко второй части сезона – 8 января 2025 года. Не исключено, что на это решение тренерского штаба сократить зимние каникулы повлияла провальная игра львовского клуба в заключительном календарном матче осеннего этапа – с «Оболонью» (1:3).

По имеющимся данным, в команде еще не решили, где «Рух» будет проводить заграничный сбор: в Словении или Турции. Хотя сроки этого этапа подготовки известны: с 20 января по 19 февраля. Планируется сыграть 9-10 контрольных матчей. Пока «Рух» никто из футболистов не покинул.

В активе львовского клуба 23 очка – он занимает 7 место в УПЛ.

Ранее сообщалось, что защитник «Руха» Владислав Холод поделился мнением о поражении «Оболони» в 17-м туре УПП.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов инсайд Оболонь Киев Рух - Оболонь учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Burevestnik
якшо Рух - елітний клуб,
та на Канари або на Каріби...
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