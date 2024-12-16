Вингер Руха: «Матч против Оболони был провальным для нас»

Защитник «Руха» Владислав Холод поделился мнениями по поводу поражения «Оболони» в 17-м туре УПЛ (1:3).

«Мы были не совсем настроены в начале матча, в то время как «Оболонь» хорошо проявила себя в дебюте игры. Соперник давил на нас, а быстрый гол отправил команду в нокдаун – трудно было собраться после такого. «Рух» создавал моменты, но игра не пошла у нас со старта поединка.

Была нехватка концентрации в определенных моментах. Некоторые эпизоды мы не доигрывали до конца – не всегда чувствовали, что соперник будет первым на мяче, проиграли много борьбы, поздно вступали в прессинг. Это был провальный для нас матч.

"Рух" всегда пытается играть в быстрый и динамичный футбол, высоко прессинговать соперника. Это наши стандартные наставления перед игрой, но в этот раз нам не удалось выполнить установки нашего тренерского штаба. Команда давала слишком много места игрокам «Оболони» – они могли долго думать и качественно оценивать ситуацию, находить свободные зоны и продвигать мяч вперед.

Обидно терпеть такие поражения. «Рух» хорошо играет с лидерами, как пример – матчи против «Полесья», «Кривбасса», «Шахтера», «Александрии» и «Динамо». В этих поединках мы играем на равных со своими соперниками. А потом команда выходит играть с соперниками, которые ниже нас классом, и проваливаем эти матчи. Возможно, причина в нашем опыте – мы молодые игроки и не всегда можем правильно настроиться на игру», – сказал Холод.