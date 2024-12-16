Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вингер Руха: «Матч против Оболони был провальным для нас»
Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 05:40 |
15
0

Вингер Руха: «Матч против Оболони был провальным для нас»

Владислав Холод прокомментировал фиаско в 17-м туре УПЛ

16 декабря 2024, 05:40 |
15
0
Вингер Руха: «Матч против Оболони был провальным для нас»
ФК Рух. Владислав Холод

Защитник «Руха» Владислав Холод поделился мнениями по поводу поражения «Оболони» в 17-м туре УПЛ (1:3).

«Мы были не совсем настроены в начале матча, в то время как «Оболонь» хорошо проявила себя в дебюте игры. Соперник давил на нас, а быстрый гол отправил команду в нокдаун – трудно было собраться после такого. «Рух» создавал моменты, но игра не пошла у нас со старта поединка.

Была нехватка концентрации в определенных моментах. Некоторые эпизоды мы не доигрывали до конца – не всегда чувствовали, что соперник будет первым на мяче, проиграли много борьбы, поздно вступали в прессинг. Это был провальный для нас матч.

"Рух" всегда пытается играть в быстрый и динамичный футбол, высоко прессинговать соперника. Это наши стандартные наставления перед игрой, но в этот раз нам не удалось выполнить установки нашего тренерского штаба. Команда давала слишком много места игрокам «Оболони» – они могли долго думать и качественно оценивать ситуацию, находить свободные зоны и продвигать мяч вперед.

Обидно терпеть такие поражения. «Рух» хорошо играет с лидерами, как пример – матчи против «Полесья», «Кривбасса», «Шахтера», «Александрии» и «Динамо». В этих поединках мы играем на равных со своими соперниками. А потом команда выходит играть с соперниками, которые ниже нас классом, и проваливаем эти матчи. Возможно, причина в нашем опыте – мы молодые игроки и не всегда можем правильно настроиться на игру», – сказал Холод.

По теме:
Владислав ВЕЛЕТЕНЬ: «Как сказал главный тренер, есть, что улучшать»
Динамо Киев – Верес. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Будет взрыв! Сексуальныый образ Даши Бондарь для съемки Puma
Владислав Хомутов Рух Львов Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух - Оболонь
Андрій Вітренко Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Футбол | 15 декабря 2024, 19:55 654
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью

Житомирская команда в компенсированное время вырвала победу

«Против Украины у нас нет шансов». Журналист из Азербайджана – о ЧМ-2026
Футбол | 15 декабря 2024, 21:36 4
«Против Украины у нас нет шансов». Журналист из Азербайджана – о ЧМ-2026
«Против Украины у нас нет шансов». Журналист из Азербайджана – о ЧМ-2026

Игра подопечных Фернанду Сантуша пока не впечатляет

Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
Футбол | 16.12.2024, 01:57
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Бокс | 15.12.2024, 07:50
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
Футбол | 15.12.2024, 11:29
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
14.12.2024, 12:50 1
Бокс
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
14.12.2024, 02:31
Бокс
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
15.12.2024, 20:08 29
Футбол
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
14.12.2024, 08:36 4
Футбол
Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ
Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ
14.12.2024, 14:07 1
Футбол
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
14.12.2024, 00:16
Бокс
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
14.12.2024, 19:42 2
Футбол
Джошуа без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Джошуа без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
14.12.2024, 00:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем