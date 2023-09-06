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  4. Сака признан лучшим игроком сборной Англии в 2023 году
Англия
06 сентября 2023, 07:36 | Обновлено 06 сентября 2023, 07:45
64
0

Сака признан лучшим игроком сборной Англии в 2023 году

Хавбека выбрали болельщики

06 сентября 2023, 07:36 | Обновлено 06 сентября 2023, 07:45
64
0
Сака признан лучшим игроком сборной Англии в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Лучшим футболистом национальной сборной Англии по итогам 2023 года стал хавбек лондонского «Арсенала» Букайо Сака.

Такой выбор сделали болельщики английской сборной в открытом голосовании.

Сака смог опередить Джуда Беллингема (в прошлом сезоне играл за «Боруссию» Дортмунд, а сейчас представляет мадридский Реал») и Гарри Кейна (в прошлом сезоне играл за «Тоттенхэм», а летом перешел в мюнхенскую «Баварию»).

В течение года Букайо Сака провел за сборную Англии десять матчей, забил 7 голов. На ЧМ-2022 он сыграл в четырех из пяти матчей английской команды, а в матче с командой Ираном был признан лучшим игроком встречи.

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Букайо Сака Джуд Беллингем сборная Англии по футболу Гарри Кейн
Источник Twitter
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