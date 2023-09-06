Сака признан лучшим игроком сборной Англии в 2023 году
Хавбека выбрали болельщики
Лучшим футболистом национальной сборной Англии по итогам 2023 года стал хавбек лондонского «Арсенала» Букайо Сака.
Такой выбор сделали болельщики английской сборной в открытом голосовании.
Сака смог опередить Джуда Беллингема (в прошлом сезоне играл за «Боруссию» Дортмунд, а сейчас представляет мадридский Реал») и Гарри Кейна (в прошлом сезоне играл за «Тоттенхэм», а летом перешел в мюнхенскую «Баварию»).
В течение года Букайо Сака провел за сборную Англии десять матчей, забил 7 голов. На ЧМ-2022 он сыграл в четырех из пяти матчей английской команды, а в матче с командой Ираном был признан лучшим игроком встречи.
A special birthday surprise with a little help from @Madders10… 🎁— England (@England) September 5, 2023
For the second season running, your England Men's Player of the Year connected by @EE is @BukayoSaka87! 👏 pic.twitter.com/2raAmvs2sE
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