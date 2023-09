Сака признан лучшим игроком сборной Англии в 2023 году

Лучшим футболистом национальной сборной Англии по итогам 2023 года стал хавбек лондонского «Арсенала» Букайо Сака.

Такой выбор сделали болельщики английской сборной в открытом голосовании.

Сака смог опередить Джуда Беллингема (в прошлом сезоне играл за «Боруссию» Дортмунд, а сейчас представляет мадридский Реал») и Гарри Кейна (в прошлом сезоне играл за «Тоттенхэм», а летом перешел в мюнхенскую «Баварию»).

В течение года Букайо Сака провел за сборную Англии десять матчей, забил 7 голов. На ЧМ-2022 он сыграл в четырех из пяти матчей английской команды, а в матче с командой Ираном был признан лучшим игроком встречи.

