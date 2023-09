Алаба не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии

Защитник испанского «Реала» Давид Алаба не собирается переходить в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, несмотря на слухи, сообщает Фабрицио Романо.

Алаба счастлив в «Реале» и в Мадриде, испанский клуб также не хочет отпускать 31-летнего австрийца, каким бы ни было предложение «Аль-Иттихада».

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Давид Алаба сыграл четыре матча и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне австриец сыграл 42 матча, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Told rumors about David Alaba and Saudi's Al Ittihad are 100% wide of mark. No chance for Alaba to leave Real Madrid or for Real Madrid to let David leave, not even for crazy bid ⚪️⛔️



Alaba loves Real Madrid, loves the city and the club. No chance to leave at all. pic.twitter.com/hP61GsUyk2