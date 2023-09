ВИДЕО. 850 голов за карьеру! Роналду забил в 3-м матче подряд за Аль-Наср

2 сентября проходит матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Хазем» и «Аль-Наср».

На 68-й минуте звездный португальский форвард Криштиану Роналду забил 4-й гол для хозяев. КриРо отметился в третьем матче подряд.

Интересно, что Криштиану стал первым игроком в истории, который забил 850 голов в официальных матчах.

В первом тайме Роналду также оформил ассист.

На 87-й минуте «Аль-Наср» побеждает со счетом 5:1. Одним голом также отметился Садио Мане.

ВИДЕО. Снял паутину с девятки. Роналду забил в 3-м матче подряд за Аль-Наср

