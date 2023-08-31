Источник: Лунин заработал доверие со стороны Анчелотти
Украинец будет получать больше игровой практики по ходу сезона
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин заработал более высокий уровень доверия со стороны главного тренера команды Карло Анчелотти на старте нынешнего сезона. Об этом сообщает испанские издание Marca.
В начале лета Анчелотти хотел избавиться от Лунина, однако выступления и тренировки 24-летнего украинца были достаточно убедительными. Теперь Анчелотти готов давать Лунину больше игровой практики по ходу нынешнего сезона.
Ранее итальянский тренер заявлял, что не планирует устраивать ротацию на позиции голкипера по ходу нынешнего сезона. После травмы Тибо Курута «Реал» арендовал у «Челси» Кепу Аррисабалагу.
Lunin has regained confidence in the eyes of Carlo Ancelotti and could play more frequently during the season. The coach's idea was to part ways with him during the summer but his start to the season was considered convincing.— Madrid Universal (@MadridUniversal) August 31, 2023
— @marca pic.twitter.com/7F0UfoWTGE
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