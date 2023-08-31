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Испания
31 августа 2023, 15:41 |
1756
3

Источник: Лунин заработал доверие со стороны Анчелотти

Украинец будет получать больше игровой практики по ходу сезона

31 августа 2023, 15:41 |
1756
3
Источник: Лунин заработал доверие со стороны Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин заработал более высокий уровень доверия со стороны главного тренера команды Карло Анчелотти на старте нынешнего сезона. Об этом сообщает испанские издание Marca.

В начале лета Анчелотти хотел избавиться от Лунина, однако выступления и тренировки 24-летнего украинца были достаточно убедительными. Теперь Анчелотти готов давать Лунину больше игровой практики по ходу нынешнего сезона.

Ранее итальянский тренер заявлял, что не планирует устраивать ротацию на позиции голкипера по ходу нынешнего сезона. После травмы Тибо Курута «Реал» арендовал у «Челси» Кепу Аррисабалагу.

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Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид
Источник Marca
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Комментарии 3
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Umidulla Abdurazzokov
Лунин будет играть в кубке Испании 100%, возможно частично в ЛЧ. В группе. Ну там будет зависеть от ситуации.
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0
Tasha19
Ага, кожного року одне і те саме пишуть про більше ігрового часу, а по факту грав Лунін тільки при травмованому Куртуа, навіть на Кубок не завжди Лунін грав. А як тільки серйозна травма у Куртуа,  то взяли іншого воротаря під основу, а Лунін знову на лавці.
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0
Burevestnik
 Анчелотті про довіру до Луніна говорив і перед минулим сезоном, і перед позаминулим...
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-1
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