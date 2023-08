Источник: Лунин заработал доверие со стороны Анчелотти

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин заработал более высокий уровень доверия со стороны главного тренера команды Карло Анчелотти на старте нынешнего сезона. Об этом сообщает испанские издание Marca.

В начале лета Анчелотти хотел избавиться от Лунина, однако выступления и тренировки 24-летнего украинца были достаточно убедительными. Теперь Анчелотти готов давать Лунину больше игровой практики по ходу нынешнего сезона.

Ранее итальянский тренер заявлял, что не планирует устраивать ротацию на позиции голкипера по ходу нынешнего сезона. После травмы Тибо Курута «Реал» арендовал у «Челси» Кепу Аррисабалагу.

