Боруссия Д намерена подписать Беллингема. Как такое возможно?

Дортмундская «Боруссия» рассчитывает совершить подписание полузащитника Джоба Беллингема, который сейчас защищает цвета английского «Сандерленда».

Есть сведения, что «Сандерленд» не будет против продажи 18-летнего брата хавбека мадридского «Реала», так как клубу необходимо «сбалансировать свою бухгалтерию».

Джоб Беллингем - воспитанник «Бирмингема». В июле 2023 года он за 1,75 млн евро перешел в «Сандерленд».

В нынешнем сезоне Беллингем-младший провел 47 матчей, забил семь голов, сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем может стать лучше легендарного Гари Линекера.