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  4. Боруссия Д намерена подписать Беллингема. Как такое возможно?
Германия
17 мая 2024, 08:33 |
658
0

Боруссия Д намерена подписать Беллингема. Как такое возможно?

«Шмели» заинтересовались Джобом – братом Джуда из «Реала»

17 мая 2024, 08:33 |
658
0
Боруссия Д намерена подписать Беллингема. Как такое возможно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

Дортмундская «Боруссия» рассчитывает совершить подписание полузащитника Джоба Беллингема, который сейчас защищает цвета английского «Сандерленда».

Есть сведения, что «Сандерленд» не будет против продажи 18-летнего брата хавбека мадридского «Реала», так как клубу необходимо «сбалансировать свою бухгалтерию».

Джоб Беллингем - воспитанник «Бирмингема». В июле 2023 года он за 1,75 млн евро перешел в «Сандерленд».

В нынешнем сезоне Беллингем-младший провел 47 матчей, забил семь голов, сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем может стать лучше легендарного Гари Линекера.

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Юрій Остроумов Источник: Sport.es
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