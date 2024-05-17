Боруссия Д намерена подписать Беллингема. Как такое возможно?
«Шмели» заинтересовались Джобом – братом Джуда из «Реала»
Дортмундская «Боруссия» рассчитывает совершить подписание полузащитника Джоба Беллингема, который сейчас защищает цвета английского «Сандерленда».
Есть сведения, что «Сандерленд» не будет против продажи 18-летнего брата хавбека мадридского «Реала», так как клубу необходимо «сбалансировать свою бухгалтерию».
Джоб Беллингем - воспитанник «Бирмингема». В июле 2023 года он за 1,75 млн евро перешел в «Сандерленд».
В нынешнем сезоне Беллингем-младший провел 47 матчей, забил семь голов, сделал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем может стать лучше легендарного Гари Линекера.
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