Обставит звезду. Одноклубник Лунина может стать лучше легендарного Линекера

14 мая в 36-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» разгромил «Алавес» со счетом 5:0.

Один из голов «галактикос», цвета которых защищает украинец Андрей Лунин, забил атакующий полузащитник Джуд Беллингем. Для него этот мяч стал 19-м в нынешней кампании чемпионата Испании.

Английский хавбек вплотную приблизился к рекорду по голам в Испании среди соотечественников. Больше Беллингема за один сезон в истории Ла Лиги забивал только легендарный экс-форвард сборной Англии Гари Линекер. На счету именитого нападающего 20 голов в составе «Барселоны» в сезоне-1986/1987.

В текущем сезоне Беллингем во всех турнирах сыграл за «Реал» в 40 матчах, забил 23 гола и сделал 12 ассистов.