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Англия
15 мая 2024, 09:50 | Обновлено 15 мая 2024, 10:03
485
0

Обставит звезду. Одноклубник Лунина может стать лучше легендарного Линекера

Англичанин Джуд Беллингем имеет в сезоне 19 голов в Ла Лиге

15 мая 2024, 09:50 | Обновлено 15 мая 2024, 10:03
485
0
Обставит звезду. Одноклубник Лунина может стать лучше легендарного Линекера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Белингем

14 мая в 36-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» разгромил «Алавес» со счетом 5:0.

Один из голов «галактикос», цвета которых защищает украинец Андрей Лунин, забил атакующий полузащитник Джуд Беллингем. Для него этот мяч стал 19-м в нынешней кампании чемпионата Испании.

Английский хавбек вплотную приблизился к рекорду по голам в Испании среди соотечественников. Больше Беллингема за один сезон в истории Ла Лиги забивал только легендарный экс-форвард сборной Англии Гари Линекер. На счету именитого нападающего 20 голов в составе «Барселоны» в сезоне-1986/1987.

В текущем сезоне Беллингем во всех турнирах сыграл за «Реал» в 40 матчах, забил 23 гола и сделал 12 ассистов.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Гари Линекер чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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