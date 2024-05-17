Англия17 мая 2024, 07:09 | Обновлено 17 мая 2024, 07:22
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3 партнера Мудрика и трое – из МЮ. Названы худшие трансферы сезона в АПЛ
Презентован реестр провальных подписаний английских клубов
17 мая 2024, 07:09 | Обновлено 17 мая 2024, 07:22
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Новостной портал Goal представил свою версию самых плохих трансферов клубов Английской Премьер-лиги в сезоне-2023/2024.
В ведущую десятку вошли сразу три представителя «Манчестер Юнайтед». В целом же, в списке значатся три игрока из лондонского «Челси», цвета которого, напомним, защищает украинец Михаил Мудрик.
Лидер рейтинга – хавбек Сандро Тонали из «Ньюкасла», которого, как известно, по ходу кампании дисквалифицировали за ставки.
- 1. Сандро Тонали – из «Милана» в «Ньюкасл» за 60 млн фунтов
- 2. Мойсес Кайседо – из «Брайтона» в «Челси» за 115 млн фунтов
- 3. Калвин Филлипс – из «Манчестер Сити» в «Вест Хэм», аренда
- 4. Мэйсон Маунт – из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 55 млн фунтов
- 5. Ансу Фати – из «Барселоны» в «Брайтон», аренда
- 6. Андре Онана – из «Интера» в «Манчестер Юнайтед» за 48 млн фунтов
- 7. Бету – из «Удинезе» в «Эвертон» за 30 млн фунтов
- 8. Софьян Амрабат – из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед», аренда
- 9. Джованни Рейна – из «Боруссии» Дортмунд в «Ноттингем Форест», аренда
- 10. Армандо Броя – из «Челси» в «Фулхэм», аренда
- 11. Матеус Нунес – из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Сити» за 53 млн фунтов
- 12. Николо Дзаньоло – из «Галатасарая» в «Астон Виллу», аренда
- 13. Мэтт Тернер – из «Арсенала» в «Ноттингем Форест» за 10 млн фунтов
- 14. Махмуд Дауд – в «Брайтон», свободный агент
- 15. Роберт Санчес – из «Брайтона» в «Челси» за 25 млн фунтов
- 16. Ибраим Сангаре – из ПСВ в «Ноттингем Форест» за 30 млн фунтов.
- 17. Джеймс Траффорд – из «Манчестер Сити» в «Бёрнли» за 19 млн фунтов
- 18. Андрей Сантос – из «Челси» в «Ноттингем Форест», аренда
- 19. Арно Данжума – из «Вильярреала» в «Эвертон», аренда
- 20. Кристофер Нкунку – из «РБ Лейпциг» в «Челси» за 52 млн фунтов
- 21. Райан Гравенберх – из «Баварии» в «Ливерпуль» за 34 млн фунтов
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