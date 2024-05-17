3 партнера Мудрика и трое – из МЮ. Названы худшие трансферы сезона в АПЛ

Новостной портал Goal представил свою версию самых плохих трансферов клубов Английской Премьер-лиги в сезоне-2023/2024.

В ведущую десятку вошли сразу три представителя «Манчестер Юнайтед». В целом же, в списке значатся три игрока из лондонского «Челси», цвета которого, напомним, защищает украинец Михаил Мудрик.

Лидер рейтинга – хавбек Сандро Тонали из «Ньюкасла», которого, как известно, по ходу кампании дисквалифицировали за ставки.