В Реала осталось 3 матча в этом сезоне. Известно, в каком сыграет Лунин

У мадридского «Реала» остались три матча в этом сезоне. «Королевский клуб» в Ла Лиге сыграет против «Вильярреала» (19 мая), «Бетиса» (25 мая), а в финале Лиги чемпионов «галактикос» будет противостоять «Боруссия Дортмунд» (1 июня).

По информации испанского журналиста Хосе Луиса Санчеса, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже определил вратарей, которые сыграют в этих поединках. Украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в стартовом составе в воскресном матче против «Вильярреала», а бельгиец Тибо Куртуа сыграет против «Бетиса» и дортмундской «Боруссии».

Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.