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  4. В Реала осталось 3 матча в этом сезоне. Известно, в каком сыграет Лунин
Испания
16 мая 2024, 20:02 |
2074
0

В Реала осталось 3 матча в этом сезоне. Известно, в каком сыграет Лунин

Ожидается, что украинский вратарь выйдет в старте в следующем матче против «Вильярреала»

16 мая 2024, 20:02 |
2074
0
В Реала осталось 3 матча в этом сезоне. Известно, в каком сыграет Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

У мадридского «Реала» остались три матча в этом сезоне. «Королевский клуб» в Ла Лиге сыграет против «Вильярреала» (19 мая), «Бетиса» (25 мая), а в финале Лиги чемпионов «галактикос» будет противостоять «Боруссия Дортмунд» (1 июня).

По информации испанского журналиста Хосе Луиса Санчеса, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже определил вратарей, которые сыграют в этих поединках. Украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в стартовом составе в воскресном матче против «Вильярреала», а бельгиец Тибо Куртуа сыграет против «Бетиса» и дортмундской «Боруссии».

Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.

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Дмитро Олійник Источник: Twitter
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