В Реала осталось 3 матча в этом сезоне. Известно, в каком сыграет Лунин
Ожидается, что украинский вратарь выйдет в старте в следующем матче против «Вильярреала»
У мадридского «Реала» остались три матча в этом сезоне. «Королевский клуб» в Ла Лиге сыграет против «Вильярреала» (19 мая), «Бетиса» (25 мая), а в финале Лиги чемпионов «галактикос» будет противостоять «Боруссия Дортмунд» (1 июня).
По информации испанского журналиста Хосе Луиса Санчеса, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже определил вратарей, которые сыграют в этих поединках. Украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в стартовом составе в воскресном матче против «Вильярреала», а бельгиец Тибо Куртуа сыграет против «Бетиса» и дортмундской «Боруссии».
Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.
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