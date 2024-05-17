Хави отметил юбилей в Барселоне. Но он хуже Гвардиолы и Луиса Энрике
Наставник «блауграны» провел 100 матч во главе команды
16 мая в 36-м туре чемпионата Испании отношения выяснили «Альмерия» и «Барселона».
Поединок завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0.
Это был 100-й матч испанского тренера Хави на посту главного тренера «Барселоны». За это время команда одержала 69 побед, 16 раз сыграла вничью, потерпела 15 поражений, разница мячей 193-86.
В первых 100 матчах в чемпионате Испании во главе «Барселоны» ранее смогли одержать только Жузеп Гвардиола (79) и Луис Энрике (75).
«Барселона» в таблице Ла Лиги занимает 2-е место, имея в активе 79 очков.
Видео голов и обзор матча
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