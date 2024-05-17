Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хави отметил юбилей в Барселоне. Но он хуже Гвардиолы и Луиса Энрике
Испания
17 мая 2024, 07:26 | Обновлено 17 мая 2024, 07:36
49
0

Хави отметил юбилей в Барселоне. Но он хуже Гвардиолы и Луиса Энрике

Наставник «блауграны» провел 100 матч во главе команды

17 мая 2024, 07:26 | Обновлено 17 мая 2024, 07:36
49
0
Хави отметил юбилей в Барселоне. Но он хуже Гвардиолы и Луиса Энрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

16 мая в 36-м туре чемпионата Испании отношения выяснили «Альмерия» и «Барселона».

Поединок завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0.

Это был 100-й матч испанского тренера Хави на посту главного тренера «Барселоны». За это время команда одержала 69 побед, 16 раз сыграла вничью, потерпела 15 поражений, разница мячей 193-86.

В первых 100 матчах в чемпионате Испании во главе «Барселоны» ранее смогли одержать только Жузеп Гвардиола (79) и Луис Энрике (75).

«Барселона» в таблице Ла Лиги занимает 2-е место, имея в активе 79 очков.

Видео голов и обзор матча

По теме:
Фаны из 4-го дивизиона Испании на радостях чуть не затоптали своего вратаря
ХАВИ: «У Альмерии были явные голевые моменты»
Второй с конца. Известна оценка Яремчука за 70 минут против Реала Сосьедад
Жузеп Гвардиола Луис Энрике Хави Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца
Футбол | 16 мая 2024, 09:08 5
Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца
Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца

«Атлетико» Мадрид может оформить трансфер Андрея из «Реала»

C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
Теннис | 17 мая 2024, 00:36 6
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме

Ига поборется с Ариной Соболенко, которая в 1/2 финала одолела Даниэль Коллинс

Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
Футбол | 16.05.2024, 08:16
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
Французский клуб впервые вышел в еврокубки. И сразу – в Лигу чемпионов!
Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико
Футбол | 17.05.2024, 01:30
Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико
Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Бокс | 16.05.2024, 13:59
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Золотая Бутса. Кейн фактически недостижим. Какое место занимает Довбик?
Золотая Бутса. Кейн фактически недостижим. Какое место занимает Довбик?
16.05.2024, 06:45 1
Футбол
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
16.05.2024, 10:09 42
Футбол
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
15.05.2024, 07:01 12
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
16.05.2024, 10:00 1
Хоккей
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
16.05.2024, 00:59
Футбол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
16.05.2024, 06:11 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем