Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ротации между Кепой и Луниным не будет»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти накануне матча второго тура Ла Лиги против «Альмерии» сообщил о том, что завтра в воротах «Реала» выйдет украинец Андрей Лунин:

«Кепа хорошо адаптируется. Посмотрим, сыграет ли он в следующих матчах, но завтра сыграет Лунин.

Ротация между Кепой и Луниным? Не знаю, потому что правда состоится в том, что Кепа уже на очень высоком уровне. У него много международного опыта, чего не хватает Лунину. Мы не будем применять ротацию слишком часто. Будет играть либо один, либо другой».