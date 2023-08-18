Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ротации между Кепой и Луниным не будет»
Испания
18 августа 2023, 14:13 |
3375
8

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ротации между Кепой и Луниным не будет»

Завтра с «Альмерией» сыграет украинец

18 августа 2023, 14:13 |
3375
8
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ротации между Кепой и Луниным не будет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти накануне матча второго тура Ла Лиги против «Альмерии» сообщил о том, что завтра в воротах «Реала» выйдет украинец Андрей Лунин:

«Кепа хорошо адаптируется. Посмотрим, сыграет ли он в следующих матчах, но завтра сыграет Лунин.

Ротация между Кепой и Луниным? Не знаю, потому что правда состоится в том, что Кепа уже на очень высоком уровне. У него много международного опыта, чего не хватает Лунину. Мы не будем применять ротацию слишком часто. Будет играть либо один, либо другой».

По теме:
Куртуа и Милитао были успешно прооперированы
Источник: Лунин выйдет в основе Реала на следующий матч
Жена Лунина: «Андрей не будет вторым вратарем в Реале»
Карло Анчелотти Реал Мадрид Альмерия Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Источник Twitter
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
Футбол | 17 августа 2023, 23:00 7
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций

Соперником киевлян в 4-м раунде квалификации будет турецкий «Бешикташ»

Известна сумма, которую получит Шахтер от перехода Фреда из МЮ в Фенербахче
Футбол | 18 августа 2023, 14:33 0
Известна сумма, которую получит Шахтер от перехода Фреда из МЮ в Фенербахче
Известна сумма, которую получит Шахтер от перехода Фреда из МЮ в Фенербахче

Украинскому клубу также «перепадет» небольшой процент от суммы сделки

Известны все соперники украинских клубов в плей-офф ЛЕ и ЛК
Футбол | 18.08.2023, 01:41
Известны все соперники украинских клубов в плей-офф ЛЕ и ЛК
Известны все соперники украинских клубов в плей-офф ЛЕ и ЛК
Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций
Футбол | 17.08.2023, 23:12
Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций
Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций
Динамо проходило турецкие клубы в плей-офф в 7 случаях из 8
Футбол | 18.08.2023, 11:10
Динамо проходило турецкие клубы в плей-офф в 7 случаях из 8
Динамо проходило турецкие клубы в плей-офф в 7 случаях из 8
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vitaha33
Тобто в Луніна є гарантовано 3-4 матчі, якщо себе добре проявить, то буде стояти до 1 косяка, а там вже Кепа забетонує місце
Ответить
+3
PETP0
Навіщо він це сказав? Тепер Кепа піде в лазарет слідом за Куртуа. Луніна ніхто не зупинить на шляху до його мрії 
Ответить
+3
DK02
Ротації між кепою і луніним не буде, гратиме кепа.
Ответить
+3
Милан Милан
Ну вот и правда, Кэпа более высокого уровня. Жаль Лунина, не любит его Анчелотти почему то.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Ostrov Khortitsa
Есть чувство, что Анчелотти не ставит на ближайшую игру Кепу только из-за того, что Андрей своей игрой на сборах и в 1 туре это место заслужил. но только первая маломальская его ошибка, и быстренько дрыстун карлуша поставит Кепу. Держись, Андрюха, мы в тебя верим! 
Ответить
0
arrow1418
А коли йому набиратися досвіду як не зараз , кера через пів року піде з бо він нікому не потрібен .а Лунін за цих пів  року так і лишиться без досвіду .Логіки не бачу якраз половина сезону яка ні на що сильно не вплине .В Лізі чемпіонів з групи вийдете з першою грою видно і з Луніним очки брати будете ! Кепу хібащо на кубок ставити або товарняки . 
Ответить
0
EGOS
та вже хай грає цей наш безхребетний хлюпик, раз не пішов влітку остаточно...сподіваюся він розуміє що це його останній шансище...бо надалі вже й шансика не буде, якщо це не використає...
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
16.08.2023, 17:19 10
Футбол
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
17.08.2023, 07:20 3
Теннис
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
18.08.2023, 01:01 2
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
18.08.2023, 00:59 4
Футбол
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
17.08.2023, 23:12 14
Футбол
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4. Суперпас Кривцова, мяч Месси. Видео
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4. Суперпас Кривцова, мяч Месси. Видео
16.08.2023, 08:11 4
Футбол
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
17.08.2023, 22:48 169
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем