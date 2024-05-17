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  4. ГАГАРИН: «Если просто верить в фактор Вернидуба, это до добра не доведет»
Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 05:15 | Обновлено 17 мая 2024, 05:28
208
0

ГАГАРИН: «Если просто верить в фактор Вернидуба, это до добра не доведет»

Вице-президент «Кривбасса» рассказал о коуче команды и выходе в Лигу Европы

17 мая 2024, 05:15 | Обновлено 17 мая 2024, 05:28
208
0
ГАГАРИН: «Если просто верить в фактор Вернидуба, это до добра не доведет»
ФК Кривбасс. Артем Гагарин

Вице-президент криворожского «Кривбасса» Артем Гагарин прокомментировал выход команды в еврокубки и фактор коуча Юрия Вернидуба:

– Еще в начале сезона мы четко определили свои цели – борьба за еврокубки. Самое главное для нас – это самая возможность проявить себя в Европе. Мы своей цели добились и очень рады этому. Поэтому сейчас сосредоточены на том, чтобы лучшим образом подготовиться к этому выступлению и достойно представить страну.

– Уже строили стратегию на летнее межсезонье с учетом того, что нужно готовиться к квалификации еврокубков?

– Ну, до старта в еврокубках мы уже успеем сыграть первый тур в чемпионате Украины. Поэтому, в принципе, подготовку к сезону нам не придется как-то форсировать, и команда будет готовиться по обычному плану. Хотя по отношению ко всем подготовительным моментам все же лучше обратиться к Юрию Вернидубу.

– Вы упомянули о том, что на групповой стадии планируете играть в Германии. Попадание в группу одного из еврокубков – это обязательная задача?

– А зачем начинать участвовать в чем-то, не желая победить, или просто добиться чего-нибудь значительного? Зачем это начинать, если в планах нет большой серьезной цели? Каждая команда, выходящая на старт любого турнира, она стремится выступить в нем как можно успешнее. Я не знаю, кто вам скажет в интервью что-нибудь другое. Типа, мы хотим не вылететь от первого же соперника или просто засветиться. Мы выходим, чтобы играть и полностью отдаваться, а для чего еще? Тем более сейчас, когда в нашей стране так не хватает маленьких побед на пути к великой победе. Ведь футбол сейчас – это не только спортивные результаты. Это и популяризация Украины, и напоминание миру, что у нас идет война. Поэтому на нас, на все команды, играющие в еврокубках, сейчас возложена очень большая миссия.

– Когда Заря впервые вышла в еврокубки, ее возглавлял Юрий Вернидуб. И потом еще девять раз луганский клуб выходил на международную арену. Верите ли, что и Кривбасс под руководством этого тренера может на десятилетие стать полпредом Украины в Европе?

– Начнем с того, что Юрий Николаевич, прежде всего – просто офигенный тренер и отличный мотиватор. А все разговоры о фартовости, о том, что кто-то – какой-то талисман будущих побед, это все вымышленные басни. Впрочем, если так будет и в нашем случае, мы не против. Но если просто верить в фактор Вернидуба, это нас до добра не доведет. Надо всем работать. Развивать инфраструктуру, маркетинг, заниматься академией и т.д. Когда вся команда, весь клуб работает на результат, он придет. Но, конечно, иметь при этом еще и такого тренера – это большой плюс и большое подспорье для наших амбиций.

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Лига Европы чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Артем Гагарин Юрий Вернидуб
Николай Степанюк Источник: UA-Football
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