ПСЖ подписал форварда Лиона

Форвард «Лиона» Брэдли Баркола продолжит карьеру в парижском «ПСЖ», сообщает Фабрицио Романо.

Сумма трансфера 20-летнего Баркола составила 45 миллионов евро с бонусами на сумму 5 миллионов евро и процентом от следующей продажи. Сегодня форвард поедет в Париж и в четверг пройдет медосмотр.

В нынешнем сезоне в составе «Лиона» Брэдли Баркола сыграл три матча, а за прошлый сезон - 31 матч, в которых забил семь голов и сделал девять результативных передач.

Bradley Barcola to PSG, here we go! Top French talent will travel to Paris tonight as Olympique Lyon accept €45m plus €5m add-ons and sell on clause 🔴🔵



Barcola will travel to Paris later tonight, medical on Thursday.



Luis Campos wanted him since June — deal now done. pic.twitter.com/K1WW9yvUiH