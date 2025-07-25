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Украина. Премьер лига
25 июля 2025, 23:20 | Обновлено 25 июля 2025, 23:23
503
0

7 футболистов, которых Минай помог раскрыть для украинской Премьер-лиги

Клуб из Закарпатской области однозначно оставил след в элитарном дивизионе нашего футбола

25 июля 2025, 23:20 | Обновлено 25 июля 2025, 23:23
503
0
7 футболистов, которых Минай помог раскрыть для украинской Премьер-лиги
ФК Минай

22 июля стало известно о том, что футбольный клуб «Минай», представляющий в Первой лиге Закарпатье, снялся с соревнований и поставил на паузу весь процесс своего функционирования. Такое решение, как было отмечено в официальном коммюнике, было принято в связи с финансовыми проблемами.

К счастью, снятие «Миная» состоялось до момента старта нового сезона в Первой лиге, а потому руководству ПФЛ оперативно удалось найти замену для закарпатцев в этом дивизионе, коей стал запорожский «Металлург».

За десять лет существования «Минай» успел пройти путь от любительского коллектива до команды украинской Премьер-лиги – элитарного дивизиона отечественного футбола. И пускай громких достижений на наивысшем уровне закарпатцы не добились, зато этот клуб помог открыть для УПЛ ряд футболистов, которые в целом достаточно неплохо себя показывают и в наше время. Давайте выделим семерых таких исполнителей, акцентируя внимание на том, что этот список ни в коем случае не является исчерпывающим, и дополнить его, сопровождая аргументацией, можно посредством пользовательских комментариев…

Александр Петрусенко

Центральный полузащитник Александр Петрусенко является воспитанником столичной школы футбола и прошел академию «Динамо». Впрочем, заиграть за «бело-синих» у Петрусенко так и не вышло, вследствие чего в какой-то момент он был вынужден уехать из Киева и податься в «Горняк-Спорт», где на протяжении полутора лет получал стабильную игровую практику на уровне Первой лиги.

Именно там, в Первой лиге, Петрусенко и присмотрел «Минай». В январе 2021 года Александр перебрался на Закарпатье, а уже через месяц тогдашний коуч «лис» Василий Кобин предоставил возможность новичку дебютировать на уровне УПЛ, причем в игре против «Львова» (1:2) Петрусенко сразу объявился в стартовом составе «Миная». Всего в элитарном дивизионе украинского футбола хавбек сыграл за закарпатцев 28 матчей, а в середине января 2022 года был продан за 200 тысяч евро в венгерский «Гонвед».

Александр Петрусенко

С тех пор Петрусенко продолжает карьеру за пределами Украины. В «Гонведе» он провел полгода, затем свободным агентом ушел в хорватскую «Истру 1961», а оттуда спустя два сезона за 500 тысяч евро был продан в турецкий «Антальяспор». В минувшем сезоне украинский хавбек поучаствовал в 21 поединке Суперлиги, но в мае этого года неожиданно расторг контракт. Сообщалось, что произошло это из-за финансовых причин.

В настоящий момент Петрусенко продолжает пребывать в статусе свободного агента, хотя в минувшем месяце СМИ писали, что интерес к украинцу проявляет действующий чемпионом и обладатель Кубка Хорватии – «Риека».

Ярослав Кисиль

Левый фулбек Ярослав Кисиль на юношеском уровне поиграл за ряд коллективов, пока наконец в 2020 году не оказался в академии «Зари». Именно в стане луганской команды Ярославу посчастливилось дебютировать в УПЛ. Случилось это в ноябре 2022 года, когда нидерландский специалист Патрик ван Леувен выпустил 19-летнего таланта на замену в домашнем матче против «Александрии», в котором «Заря» буквально уничтожила оппонента – 4:1.

Однако дальнейшего развития карьера Кисиля в «Заре» в рамках УПЛ не получила и ограничилась той единственной минутой в концовке против «Александрии». Откровенно говоря, фулбека не видели в первой команде «мужиков», а потому достаточно спокойно отпустили свободным агентом в «Минай» в середине февраля минувшего года. У Желько Любеновича Кисиль начал получать стабильную игровую практику, хотя и называть его основным футболистом команды было преждевременно. Однако в целом именно на Закарпатье Ярослав продемонстрировал всем в УПЛ, что имеет потенциал и талант, чтобы играть значительно чаще и больше на этом уровне.

Ярослав Кисиль

После вылета «Миная» из УПЛ, летом 2024-го Кисиль уехал в Одессу, где в составе «Черноморца» стал одним из ключевых игроков «моряков» в минувшем сезоне. Увы, помочь одесситам удержаться в элите у Ярослава и его партнеров не получилось. На горизонте опять замаячили выступления в Первой лиге, но тут подвернулся вариант с ЛНЗ, где как раз экстренно подыскивали усиление на левый фланг обороны. В итоге «Черноморец», по неофициальным данным, выручил от продажи Кисиля 100 тысяч евро, а сам футболист получил возможность остаться в УПЛ, да еще и, учитывая амбициозность боссов «фиолетовых», пошел на повышение.

Евгений Скиба

Заниматься футболом Евгений Скиба начинал на Киевщине, однако затем перебрался в академию «Черноморца», где, впрочем, ему так и не удалось дорасти до уровня футболиста первой команды. В 2020 году юный на тот момент центрбек уехал в «Минай», где поначалу также выступал за команду U-19, а также отправлялся в аренды в другие клубы.

Для Скибы все изменилось с приходом на тренерский мостик «Миная» Желько Любеновича. Именно этот специалист дал возможность Евгению в феврале 2024 года дебютировать в УПЛ – в матче против «Днепра-1» (1:1). И в целом за свой шанс Скиба ухватился: он сыграл 14 матчей во второй части сезона-2023/24, а также отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

Евгений Скиба

Когда стало понятно, что «Минай» покидает УПЛ, Скиба, как и ряд других футболистов закарпатского клуба, поспешил воспользоваться плодами того, как он зарекомендовал себя в лиге. Евгению поступило предложение переехать в «Черноморец», где Скиба в целом провел индивидуально достаточно сильный сезон-2024/25, хотя «моряки» и вылетели из элитарного дивизиона…

Ныне 22-летний Скиба продолжает оставаться в «Черноморце», хотя неприглядная финансовая ситуация этого клуба «способствует» тому, что вокруг более-менее качественных футболистов команды буквально роятся всевозможные слухи. Некоторые носят характер откровенно полуфантастических – например, того же Скибу сплетни «отправляют» в английскую Премьер-лигу в ряды «Эвертона».

Сергей Корнийчук

Воспитанник волынского футбола Сергей Корнийчук также в начале своей карьеры без особых успехов мыкался по различным клубам, прежде чем оказался в «Минае». В феврале 2024-го закарпатцы подписали молодого фулбека из запорожского «Металлурга», где тот не имел стабильной игровой практики в первой команде, и вскоре Корнийчук дебютировал у Желько Любеновича на уровне УПЛ.

Причем не просто дебютировал, а выдал ряд весьма качественных поединков, демонстрируя способность сыграть не только слева в обороне, но и на фланге атаке. Благодаря этому, когда «Минай» вылетел, у Корнийчука не было проблем со следующим шагом в карьере. Интерес к Сергею проявило «Полесье», заплатившее 100 тысяч евро компенсации за право подписать молодого таланта.

Сергій Корнійчук

С тех пор Корнийчук не провел за житомирских «волков» ни одного официального матча, преимущественно выступая пока за вторую команду клуба. Впрочем, в «Полесье» уже был один похожий кейс с ярким молодым левым фулбеком – Артемом Смоляковым, который стремительно успел заявить о себе и вскоре был продан за 2 миллиона евро в «Лос-Анджелес». Кто знает, возможно, и Корнийчуку вскоре удастся проследовать похожей тропинкой…

Тимур Кораблин

Центральный полузащитник Тимур Кораблин начинал играть в футбол в родном Запорожье, где так и не успел снискать славы в местном «Металлурге», прежде чем перебрался в «Кривбасс». В команде УПЛ в сезоне-2022/23 Кораблин имел не так много игровой практики от Юрия Вернидуба, но все-таки получил шанс дебютировать и попробовать себя на таком уровне. Впрочем, 296 минут в 11 поединках – этого было явно мало и для самого футболиста, да и для криворожского клуба, в котором не связывали с Кораблиным немедленных больших ожиданий.

Неудивительно, что летом 2023 года «Кривбасс» легко согласился продать Кораблина в «Минай», которому трансфер хавбека обошелся в 60 тысяч евро. За год на Закарпатье Тимур существенно прибавил в мастерстве, показал серьезный прогресс и завершил сезон с очень и очень достойной статистикой – 1515 минут в 23 матчах, 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Яркий перформанс Кораблина привел к тому, что его оценочная стоимость на портале Transfermarkt взлетела почти втрое – до 400 тысяч евро.

Тимур Кораблин

Логично, что после качественных выступлений в УПЛ играть в Первой лиге Кораблину не очень и хотелось. Боссы «Миная», осознавая это, а также пользуясь шансом как следует заработать, продали Тимура в «Зарю» за 150 тысяч евро. Увы, этот переход не принес дальнейшего стремительного развития карьере хавбека и ныне он не выглядит человеком, на которого в луганской команде непременно будут делать ставку в сезоне-2025/26…

Александр Кемкин

Еще один воспитанник запорожской школы футбола – голкипер Александр Кемкин – также ярко проявил себя в УПЛ именно в рядах «Миная». На Закарпатье страж ворот уехал летом 2021 года из структуры «Шахтера», где в нем так и не разглядели серьезного таланта, а потому разрешили уехать в другой клуб. Впрочем, переход с понижением не испугал Александра, и уже в августе 2022-го голкипер провел свой дебютный матч в УПЛ, когда Владимир Шаран дал молодому Кемкину шанс показать себя в поединке против «Александрии» (1:2).

Но стать основным вратарем «Миная» у Кемкина получилось уже при Желько Любеновиче. Во второй половине сезона-2023/24 Александр активно помогал закарпатской команде отчаянно хвататься за очки, чтобы попытаться сберечь прописку в дивизионе. И пускай чуда для «Миная» так и не произошло, зато талант Кемкина отметили в других клубах, и летом минувшего года вратарь за 180 тысяч евро перебрался в «Карпаты».

Александр Кемкин

Во Львове Кемкин провел один сезон, сыграв 17 матчей в УПЛ-2024/25, а нынешним летом «зелено-белые» поспешили отправить Александра в аренду в «Кривбасс». Очевидно, если бы в «Карпатах» знали, что вскоре продадут Якова Кинарейкина в «Вильярреал», то Кемкин бы остался, но… Случилось так, как случилось.

Егор Твердохлеб

Истинной «вишенкой на торте» для всего периода пребывания «Миная» в УПЛ является атакующий полузащитник Егор Твердохлеб, которому именно команда из Закарпатья позволила раскрыть свой талант в элитарном дивизионе и получить возможность двигаться дальше.

До «Миная» Твердохлеб выступал на региональном уровне, а также провел два с половиной сезона в Первой лиге за «Горняк-Спорт». Талант самородка сумел разглядеть Владимир Шаран, при котором Егора и пригласили в стан «лис». В конце августа 2022 года Твердохлеб в 21 год и 8 месяцев дебютировал в УПЛ в матче против «Александрии» (1:2). Стать для «Миная» ключевой фигурой у атакующего хавбека получилось очень быстро, и в первом же своем сезоне Егор провел все 30 матчей в рамках чемпионата, отличившись 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Егор Твердохлеб

Прогресс Твердохлеба продолжился и в сезоне-2023/24, в середине которого хавбек за 300 тысяч евро ушел в «Кривбасс», став самой дорогостоящей продажей в истории «Миная». В Кривом Роге у Егора удалось прекрасно адаптироваться и стать лидером этого коллектива, в котором он в сезоне-2024/25 наколотил 14 мячей в 24 матчах, став вторым в списке лучших бомбардиров всего чемпионата.

Ныне Твердохлеб оценивается на Transfermarkt уже в 1,5 миллиона евро, а в прессе во всю обсуждается целесообразность приглашения 24-летнего игрока в национальную сборную Украины, а также интерес к нему со стороны ряда клубов топовых чемпионатов Европы – например, тех, которые представляют немецкую Бундеслигу.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Минай Александр Петрусенко Ярослав Кисиль Евгений Скиба Сергей Корнийчук Тимур Кораблин Александр Кемкин Егор Твердохлеб
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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