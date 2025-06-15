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Украина. Премьер лига
15 июня 2025, 14:39 |
984
0

Чемпион Хорватии намерен подписать контракт с воспитанником Динамо

В услугах Александра Петрусенко заинтересована «Риека»

15 июня 2025, 14:39 |
984
0
Чемпион Хорватии намерен подписать контракт с воспитанником Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петрусенко

Воспитанник киевского «Динамо», украинский полузащитник Александр Петрусенко может продолжить карьеру в чемпионате Хорватии.

По информации источника, в услугах 27-летнего футболиста заинтересована «Риека», которая в сезоне 2024/25 победила в чемпионате и стала обладателем Кубка.

«Трудно найти минусы в этом варианте. Разве что сам игрок в процессе переговоров станет предъявлять нереальные финансовые требования. Конечно, есть и риск, что появится более богатый клуб с лучшим предложением, но это уже форс-мажор – вне контроля «Риеки».

Петрусенко выглядит как игрок, идеально подходящий как к требованиям тренера, так и к менталитету команды», – считают в Хорватии.

По сообщениям прессы, «Риека» связалась с Петрусенко и ведет с ним переговоры о трансфере. На данный момент полузащитник пребывает в статусе свободного агента после того, как покинул турецкий «Антальяспор».

Петрусенко провел 21 матч в чемпионате Турции, но не сумел отличиться результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1,2 млн евро.

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Николай Титюк Источник
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