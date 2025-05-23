Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Динамо расторг контракт с клубом турецкой Суперлиги – источник
Турция
23 мая 2025, 20:37 |
969
0

Воспитанник Динамо расторг контракт с клубом турецкой Суперлиги – источник

Александр Петрусенко покинул «Антальяспор»

23 мая 2025, 20:37 |
969
0
Воспитанник Динамо расторг контракт с клубом турецкой Суперлиги – источник
instagram.com/petrusenko_oleksandr

27-летний опорный полузащитник Александр Петрусенко получил статус свободного агента.

Сообщается, что воспитанник «Динамо» досрочно договорился о расторжении своего контракта с «Антальяспором», который был рассчитан до конца следующего сезона.

Причинами такого решения сторон названы «финансовые обстоятельства».

Петрусенко перешел в «Антальяспор» летом минувшего года за 500 тысяч евро из хорватской «Истры 1961». До этого он играл в Венгрии за «Гонвед», а в Украине – за «Минай», «Горняк-Спорт» и юношескую команду «Динамо».

По теме:
Динамо – Колос. Текстовая трансляция матча
На 68-м году жизни ушел из жизни экс-динамовец Бережной
Вячеслав СУРКИС: «Было минус 5 от Шахтера. Никто не верил в Динамо»
Александр Петрусенко Антальяспор свободный агент расторжение контракта трансферы Динамо Киев
Алексей Сливченко Источник: Zorya Londonsk
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Футбол | 23 мая 2025, 09:00 1
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»

Бывший полузащитник сборной Украины высказался о родителях, живущих в россии

Ингулец – Ворскла – 1:1. Ничья со вкусом поражения для Кобина. Обзор матча
Футбол | 23 мая 2025, 19:37 0
Ингулец – Ворскла – 1:1. Ничья со вкусом поражения для Кобина. Обзор матча
Ингулец – Ворскла – 1:1. Ничья со вкусом поражения для Кобина. Обзор матча

Матч 30-го тура УПЛ стартовал в 15:30

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 23.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Пора возвращаться назад. Ингулец сыграл вничью с Ворсклой
Футбол | 23.05.2025, 17:51
Пора возвращаться назад. Ингулец сыграл вничью с Ворсклой
Пора возвращаться назад. Ингулец сыграл вничью с Ворсклой
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
Хоккей | 23.05.2025, 04:45
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22 1
Футбол
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
23.05.2025, 09:28 5
Футбол
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
21.05.2025, 22:05 11
Бокс
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
22.05.2025, 08:55 3
Футбол
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
22.05.2025, 10:06
Бокс
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
22.05.2025, 07:46 2
Футбол
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
22.05.2025, 09:00 1
Война
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
22.05.2025, 07:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем