Воспитанник Динамо расторг контракт с клубом турецкой Суперлиги – источник

27-летний опорный полузащитник Александр Петрусенко получил статус свободного агента.

Сообщается, что воспитанник «Динамо» досрочно договорился о расторжении своего контракта с «Антальяспором», который был рассчитан до конца следующего сезона.

Причинами такого решения сторон названы «финансовые обстоятельства».

Петрусенко перешел в «Антальяспор» летом минувшего года за 500 тысяч евро из хорватской «Истры 1961». До этого он играл в Венгрии за «Гонвед», а в Украине – за «Минай», «Горняк-Спорт» и юношескую команду «Динамо».