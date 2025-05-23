Воспитанник Динамо расторг контракт с клубом турецкой Суперлиги – источник
Александр Петрусенко покинул «Антальяспор»
27-летний опорный полузащитник Александр Петрусенко получил статус свободного агента.
Сообщается, что воспитанник «Динамо» досрочно договорился о расторжении своего контракта с «Антальяспором», который был рассчитан до конца следующего сезона.
Причинами такого решения сторон названы «финансовые обстоятельства».
Петрусенко перешел в «Антальяспор» летом минувшего года за 500 тысяч евро из хорватской «Истры 1961». До этого он играл в Венгрии за «Гонвед», а в Украине – за «Минай», «Горняк-Спорт» и юношескую команду «Динамо».
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