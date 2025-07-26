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Лига чемпионов
26 июля 2025, 08:15 | Обновлено 26 июля 2025, 08:32
1379
3

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина опередила рф, у которой нет клубов

Динамо и Шахтер выиграли матчи Q2, а Полесье и Александрия очков не набрали

26 июля 2025, 08:15 | Обновлено 26 июля 2025, 08:32
1379
3
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина опередила рф, у которой нет клубов
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Набирает обороты сезон трех еврокубковых турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Изучаем, как выглядит таблица коэффициентов УЕФА после первых матчей второго раунда квалификации (Q2) еврокубков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За неделю Украина получила плюс 0,500 в таблице коэффициентов УЕФА.

Киевское Динамо разгромило мальтийский Хамрун Спартанс (3:0) в Лиге чемпионов. Донецкий Шахтер обыграл в гостях турецкий Бешикташ (4:2) в первом матче Q2 Лиги Европы.

А представители Украины в Лиге конференций проиграли: Александрия уступила Партизану из Сербии (0:2), а Полесье потерпело сенсационное поражение от Санта-Коломы из Андорры (1:2).

В рейтинге Украина поднялась на 27-е место (18.350), обогнав россию (18.299), у которой нет клубов в еврокубках из-за дисквалификации после начала большой войны, но ежесезонно начисляется минимально набранный коэффициент (4.333).

У ближайших конкурентов за этот еврокубковый неделю были следующие успехи (по сравнению с +0,500 для Украины):

  • набрали больше: Азербайджан (+0,875), Сербия (+0,625)
  • набрали столько же: Венгрия (+0,500), Словакия (+0,500)
  • набрали меньше: Словения (+0,375), Болгария (+0,375), Румыния (+0,200).

Украине нужно подняться как минимум на 22-е место, чтобы чемпион УПЛ начинал не с первого раунда квалификации ЛЧ (как будет в евросезоне 2026/27), а со второго (как сейчас в сезоне 2025/26). Отставание от 22-го места составляет 2,400, что можно отыграть в течение сезона.

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА

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таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Лига Европы Шахтер Донецк Александрия Полесье Житомир выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады Бешикташ - Шахтер Санта-Колома Хамрун Спартанс Партизан Белград
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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batistuta
Це зрада, чи перемога?
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+1
Burevestnik
мать авт0р не все знає,
тому спеціально для нього:
для рф нарахують коефіцієнт за сезон 4,333.
Вчіть матчасть шановний авт0ре!!! 
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+1
zelc006
Слава Україні! Особливо чумазим крото-бразилам!
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0
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