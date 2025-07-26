Таблица коэффициентов УЕФА. Украина опередила рф, у которой нет клубов

Набирает обороты сезон трех еврокубковых турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Изучаем, как выглядит таблица коэффициентов УЕФА после первых матчей второго раунда квалификации (Q2) еврокубков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За неделю Украина получила плюс 0,500 в таблице коэффициентов УЕФА.

Киевское Динамо разгромило мальтийский Хамрун Спартанс (3:0) в Лиге чемпионов. Донецкий Шахтер обыграл в гостях турецкий Бешикташ (4:2) в первом матче Q2 Лиги Европы.

А представители Украины в Лиге конференций проиграли: Александрия уступила Партизану из Сербии (0:2), а Полесье потерпело сенсационное поражение от Санта-Коломы из Андорры (1:2).

В рейтинге Украина поднялась на 27-е место (18.350), обогнав россию (18.299), у которой нет клубов в еврокубках из-за дисквалификации после начала большой войны, но ежесезонно начисляется минимально набранный коэффициент (4.333).

У ближайших конкурентов за этот еврокубковый неделю были следующие успехи (по сравнению с +0,500 для Украины):

набрали больше: Азербайджан (+0,875), Сербия (+0,625)

набрали столько же: Венгрия (+0,500), Словакия (+0,500)

набрали меньше: Словения (+0,375), Болгария (+0,375), Румыния (+0,200).

Украине нужно подняться как минимум на 22-е место, чтобы чемпион УПЛ начинал не с первого раунда квалификации ЛЧ (как будет в евросезоне 2026/27), а со второго (как сейчас в сезоне 2025/26). Отставание от 22-го места составляет 2,400, что можно отыграть в течение сезона.

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА

​