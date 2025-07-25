Украина. Премьер лига25 июля 2025, 16:59 | Обновлено 25 июля 2025, 17:25
951
1
ВИДЕО. 51 передача подряд. Шахтер наслаждается голом в ворота Бешикташа
Под классическую музыку
25 июля 2025, 16:59 | Обновлено 25 июля 2025, 17:25
951
1
Шахтер после красивой победы 4:2 над Бешикташем в матче квалификации Лиги Европы порадовал своих болельщиков отдельным видео гола Кевина, который сделал счет 3:1.
Команда Арды Турана до гола почти три минуты контролировала мяч и за это время успела сделать 51 передачу.
Клуб выложил видео под классическую музыку.
Ответный матч состоится через неделю.
Читайте также:Шахтер, это было действительно круто
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 июля 2025, 16:59 0
Кейлор Навас продолжит карьеру в «УНАМ Пумас»
Футбол | 25 июля 2025, 10:32 3
Известный украинский специалист прокомментировал победу донецкой команды
Футбол | 25.07.2025, 09:36
Футбол | 25.07.2025, 08:12
Футбол | 25.07.2025, 00:20
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Это не теннис, такого рода голы забиваются при полном неумении соперника включить жёсткий прессинг. Чем Бешик вчера и отличался
Популярные новости
24.07.2025, 05:55 1
24.07.2025, 08:02 13
25.07.2025, 04:57 24
25.07.2025, 06:23 5
24.07.2025, 00:32
24.07.2025, 16:33 16
23.07.2025, 23:00 21
24.07.2025, 00:50 5