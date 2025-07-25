ВИДЕО. 51 передача подряд. Шахтер наслаждается голом в ворота Бешикташа

Шахтер после красивой победы 4:2 над Бешикташем в матче квалификации Лиги Европы порадовал своих болельщиков отдельным видео гола Кевина, который сделал счет 3:1.

Команда Арды Турана до гола почти три минуты контролировала мяч и за это время успела сделать 51 передачу.

Клуб выложил видео под классическую музыку.

Ответный матч состоится через неделю.