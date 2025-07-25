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Украина. Премьер лига
25 июля 2025, 16:59 | Обновлено 25 июля 2025, 17:25
951
1

ВИДЕО. 51 передача подряд. Шахтер наслаждается голом в ворота Бешикташа

Под классическую музыку

25 июля 2025, 16:59 | Обновлено 25 июля 2025, 17:25
951
1
ВИДЕО. 51 передача подряд. Шахтер наслаждается голом в ворота Бешикташа
ФК Шахтер

Шахтер после красивой победы 4:2 над Бешикташем в матче квалификации Лиги Европы порадовал своих болельщиков отдельным видео гола Кевина, который сделал счет 3:1.

Команда Арды Турана до гола почти три минуты контролировала мяч и за это время успела сделать 51 передачу.

Клуб выложил видео под классическую музыку.

Ответный матч состоится через неделю.

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Шахтер Донецк Бешикташ Кевин (Шахтер) видео Лига Европы Бешикташ - Шахтер
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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DK2025
Это не теннис, такого рода голы забиваются при полном неумении соперника включить жёсткий прессинг. Чем Бешик вчера и отличался
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