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  4. Это провал. В Мадриде разочарованы ситуацией вокруг Лунина
Испания
26 июля 2025, 03:22 |
312
0

Это провал. В Мадриде разочарованы ситуацией вокруг Лунина

Мадридцы до сих пор не продали ни одного игрока

26 июля 2025, 03:22 |
312
0
Это провал. В Мадриде разочарованы ситуацией вокруг Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» планировал продать ряд игроков для того, чтобы пополнить казну клуба.

Однако, по информации испанских СМИ, эта идея провалилась. Такие игроки, как Родриго, Ферлан Менди, Дани Себальос, Фран Гарсия, Браим Диас, Андрей Лунин, Давид Алаба, Винисиус Жуниор и Эндрик, были в центре трансферных слухов. Однако правда заключается в том, что на сегодняшний день ни один из них не близок к тому, чтобы покинуть «Сантьяго Бернабеу». Большинство из этих игроков не рассматривают возможности перехода, и никаких официальных предложений по их услугам еще не поступало.

Ранее сообщалось, что по данным The Athletic, украинский вратарь Реала Андрей Лунин, несмотря на новый контракт основного вратаря Тибо Куртуа, дал понять всем в клубе, что останется в команде и будет бороться.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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