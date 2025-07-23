Лунин объявил Реалу о своем решении. Однако агенты продолжат работу

По информации The Athletic, украинский вратарь Реала Андрей Лунин, несмотря на новый контракт основного кипера Тибо Куртуа, в клубе дал всем понять, что остается в команде и будет бороться.

Однако игрок сборной Украины оставляет для себе резервные варианты. Сообщается, что агенты Лунина на всякий случай прорабатывают и готовят различные опции, если Лунин все же решит сменить команду.

При этом у Андрея будут опции как в АПЛ и Ла Лиге, так и менее статусных, но более денежных чемпионатах.

Однако пока все указывает на то, что сезон Лунин начнет в Реале.