Лунин объявил Реалу о своем решении. Однако агенты продолжат работу
Андрей склоняется к варианту с тем, чтобы остаться в Мадриде
По информации The Athletic, украинский вратарь Реала Андрей Лунин, несмотря на новый контракт основного кипера Тибо Куртуа, в клубе дал всем понять, что остается в команде и будет бороться.
Однако игрок сборной Украины оставляет для себе резервные варианты. Сообщается, что агенты Лунина на всякий случай прорабатывают и готовят различные опции, если Лунин все же решит сменить команду.
При этом у Андрея будут опции как в АПЛ и Ла Лиге, так и менее статусных, но более денежных чемпионатах.
Однако пока все указывает на то, что сезон Лунин начнет в Реале.
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