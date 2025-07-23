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Испания
23 июля 2025, 19:45 | Обновлено 23 июля 2025, 19:48
444
1

Лунин объявил Реалу о своем решении. Однако агенты продолжат работу

Андрей склоняется к варианту с тем, чтобы остаться в Мадриде

23 июля 2025, 19:45 | Обновлено 23 июля 2025, 19:48
444
1
Лунин объявил Реалу о своем решении. Однако агенты продолжат работу
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации The Athletic, украинский вратарь Реала Андрей Лунин, несмотря на новый контракт основного кипера Тибо Куртуа, в клубе дал всем понять, что остается в команде и будет бороться.

Однако игрок сборной Украины оставляет для себе резервные варианты. Сообщается, что агенты Лунина на всякий случай прорабатывают и готовят различные опции, если Лунин все же решит сменить команду.

При этом у Андрея будут опции как в АПЛ и Ла Лиге, так и менее статусных, но более денежных чемпионатах.

Однако пока все указывает на то, что сезон Лунин начнет в Реале.

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Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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west-ukr5555
Скоро на заміну Куртуа прийде Доннарума чи якийсь інший топовий голкіпер а Лунін так і буде чогось чекати. Якщо і надалі буде гріти лавку то і в збірну його нема чого викликати.
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