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  4. Пономарев хочет видеть в ЛНЗ звездного ветерана: «Он бы помог»
Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 08:13 |
688
0

Пономарев хочет видеть в ЛНЗ звездного ветерана: «Он бы помог»

Коуч «фиолетовых» до сих пор рассчитывает на подписание Руслана Степанюка

26 июля 2025, 08:13 |
688
0
Пономарев хочет видеть в ЛНЗ звездного ветерана: «Он бы помог»
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев заявил, что до сих пор хочет видеть украинского форварда Руслана Степанюка в расположении «фиолетовых».

– Степанюк теоретически был вашей креатурой? Вы хотели видеть его в составе команды?

– Да, хотел его видеть, потому что я считаю, что он не только центральный нападающий, он также может закрыть позицию десятки, поэтому он был интересен нашей команде. Но у него есть личные моменты.

Мы будем только довольны, если он примет решение все-таки играть в футбол, потому что он сегодня ни в одной команде не тренируется. Я считаю, что он помог бы нам.

– Ваше предложение в силе к нему?

– Я ему это сказал – что мы открыты, – сказал коуч.

Ранее сообщалось, что Пономарев забрал очередного футболиста Руха в ЛНЗ

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Руслан Степанюк трансферы трансферы УПЛ Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Верес Ровно
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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