Пономарев хочет видеть в ЛНЗ звездного ветерана: «Он бы помог»
Коуч «фиолетовых» до сих пор рассчитывает на подписание Руслана Степанюка
Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев заявил, что до сих пор хочет видеть украинского форварда Руслана Степанюка в расположении «фиолетовых».
– Степанюк теоретически был вашей креатурой? Вы хотели видеть его в составе команды?
– Да, хотел его видеть, потому что я считаю, что он не только центральный нападающий, он также может закрыть позицию десятки, поэтому он был интересен нашей команде. Но у него есть личные моменты.
Мы будем только довольны, если он примет решение все-таки играть в футбол, потому что он сегодня ни в одной команде не тренируется. Я считаю, что он помог бы нам.
– Ваше предложение в силе к нему?
– Я ему это сказал – что мы открыты, – сказал коуч.
Ранее сообщалось, что Пономарев забрал очередного футболиста Руха в ЛНЗ
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