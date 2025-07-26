Пономарев хочет видеть в ЛНЗ звездного ветерана: «Он бы помог»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев заявил, что до сих пор хочет видеть украинского форварда Руслана Степанюка в расположении «фиолетовых».

– Степанюк теоретически был вашей креатурой? Вы хотели видеть его в составе команды?

– Да, хотел его видеть, потому что я считаю, что он не только центральный нападающий, он также может закрыть позицию десятки, поэтому он был интересен нашей команде. Но у него есть личные моменты.

Мы будем только довольны, если он примет решение все-таки играть в футбол, потому что он сегодня ни в одной команде не тренируется. Я считаю, что он помог бы нам.

– Ваше предложение в силе к нему?

– Я ему это сказал – что мы открыты, – сказал коуч.

Ранее сообщалось, что Пономарев забрал очередного футболиста Руха в ЛНЗ