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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
Лига Европы
25 июля 2025, 10:32 |
3534
3

Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»

Известный украинский специалист прокомментировал победу донецкой команды

25 июля 2025, 10:32 |
3534
3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
УПЛ. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал победу донецкого «Шахтера» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2).

– Мирон Богданович, как вам матч «Шахтера» против «Бешикташа»?

– «Шахтер» выглядел очень хорошо. Уже видна работа Арды Турана. Я увидел на поле хорошую дисциплину, а мастерство у игроков «Шахтера» и так было. Много бразильцев хорошего уровня, наши футболисты тоже подтянулись. Самое главное, что принес Туран, это то, что команда начала играть дисциплинированно. Нужно так и дальше продолжать. Этого не было в прошлом году, тогда каждый делал на поле то, что хотел.

– Ожидали такого результата против сильного «Бешикташа» да еще и на его поле?

– Я был уверен, что «Шахтер» выиграет. За «Бешикташ» выступают уже давно отыгравшиеся футболисты. Они их собрали со всего мира, а толку от них никакого нет и не будет. Играть они умеют, но это все отыгранный материал. «Шахтер» намного быстрее, физическая готовность на голову выше. Результат вполне закономерен.

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Мирон Маркевич
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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SHN
Забей Жерсон и уже бы говорили иначе
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0
c_a_p2
100500% правда
дисципліна перемагає клас. 
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0
DK2025
Пожалуй Мирон прав. Это доказывает и то, что Бешик не то, что высокий, но и никакой прессинг против соперника не сумел воспроизвести
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0
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