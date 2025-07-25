Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал победу донецкого «Шахтера» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2).

– Мирон Богданович, как вам матч «Шахтера» против «Бешикташа»?

– «Шахтер» выглядел очень хорошо. Уже видна работа Арды Турана. Я увидел на поле хорошую дисциплину, а мастерство у игроков «Шахтера» и так было. Много бразильцев хорошего уровня, наши футболисты тоже подтянулись. Самое главное, что принес Туран, это то, что команда начала играть дисциплинированно. Нужно так и дальше продолжать. Этого не было в прошлом году, тогда каждый делал на поле то, что хотел.

– Ожидали такого результата против сильного «Бешикташа» да еще и на его поле?

– Я был уверен, что «Шахтер» выиграет. За «Бешикташ» выступают уже давно отыгравшиеся футболисты. Они их собрали со всего мира, а толку от них никакого нет и не будет. Играть они умеют, но это все отыгранный материал. «Шахтер» намного быстрее, физическая готовность на голову выше. Результат вполне закономерен.