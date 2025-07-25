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Лига Европы
25 июля 2025, 02:37 |
155
1

ВИДЕО. Тики-така от Турана: Шахтер сделал 51 пас перед 3-м голом Бешикташу

Красивая атака от горняков в матче второго раунда квалификации Лиги Европы

25 июля 2025, 02:37 |
155
1
ВИДЕО. Тики-така от Турана: Шахтер сделал 51 пас перед 3-м голом Бешикташу
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июля прошел первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Коллективы сыграли на стадионе Тупрас в Стамбуле. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу горняков.

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Перед третьим голом на 67-й минуте донецкий клуб сделал аж 51 пас. Красивую атаку после передачи Алиссона Сантаны завершил Кевин.

Ответная игра между Шахтером и Бешикташем запланирована на 31 июля в польском городе Краков.

ВИДЕО. Тики-така от Турана: Шахтер сделал 51 пас перед 3-м голом Бешикташу

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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