24 июля прошел первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Коллективы сыграли на стадионе Тупрас в Стамбуле. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу горняков.

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Перед третьим голом на 67-й минуте донецкий клуб сделал аж 51 пас. Красивую атаку после передачи Алиссона Сантаны завершил Кевин.

Ответная игра между Шахтером и Бешикташем запланирована на 31 июля в польском городе Краков.

ВИДЕО. Тики-така от Турана: Шахтер сделал 51 пас перед 3-м голом Бешикташу