ВИДЕО. Тики-така от Турана: Шахтер сделал 51 пас перед 3-м голом Бешикташу
Красивая атака от горняков в матче второго раунда квалификации Лиги Европы
24 июля прошел первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).
Коллективы сыграли на стадионе Тупрас в Стамбуле. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу горняков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед третьим голом на 67-й минуте донецкий клуб сделал аж 51 пас. Красивую атаку после передачи Алиссона Сантаны завершил Кевин.
Ответная игра между Шахтером и Бешикташем запланирована на 31 июля в польском городе Краков.
ВИДЕО. Тики-така от Турана: Шахтер сделал 51 пас перед 3-м голом Бешикташу
Beşiktaş'ın yediği üçüncü golden önce Shakhtar Donetsk 51 pas yaptı.pic.twitter.com/TJclxDXdeM— Deportes Reports (@DeportesReports) July 24, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рон Рачи продолжит карьеру в чемпионате Хорватии, где будет играть за «Хайдук»
Наставник донецкого клуба уверен, что «Динамо» не станет чемпионом