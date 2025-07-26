ВИДЕО. Звездный новичок Барсы удивил выбором скромного авто

Рэшфорд прибыл на тренировку «Барселоны» на служебной CUPRA за £25 000.

Маркус Рэшфорд, арендованный «Барселоной» у «Манчестер Юнайтед», 19 июля приехал на тренировку на скромной машине CUPRA, которую получает каждый игрок клуба. Это резкий контраст с его прежним Lamborghini за £450 000, проданным весной.

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Игрок согласился на 15% снижение зарплаты — но «Барса» всё равно платит ему £315 000 в неделю. На старте сезона он, вероятно, будет запасным — позади Ямаля, Левандовски и Рафиньи.

Клуб организовал для него ужин в престижном ресторане Amar. На презентации футболист сказал: «Здесь я чувствую себя как дома. Это семейный клуб, и я счастлив играть здесь». Он выбрал 14-й номер — под ним играли Кройф и Анри.