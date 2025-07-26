Другие новости26 июля 2025, 05:46 |
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ФОТО. Футболист клуба УПЛ отдыхает вместе с женой в Париже
Артур Микитишин с женой в столице Франции
26 июля 2025, 05:46 |
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София Мыкитишин, беременная жена полузащитника «Кривбасса» Артура Микитишина, опубликовала атмосферные фото из Парижа.
На кадрах она позирует на фоне Эйфелевой башни в коричневом платье, с белой сумкой и естественным макияжем. Образ вызвал восхищение в сети.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Также выложено трогательное фото с мужем.
Пара поженилась в декабре 2022 года после двух лет отношений и сейчас ожидает сына.
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Комментарии 2
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Уже дозволили виїзд за кордон? Я щось пропустив?
Ну навіщо такий бред викладати на спортивному сайті…тут має писати про спорт …а не висвітлювати інстаграми дешевих ескортниць …а-ля дружин футболістів …кому взагалі цікаво на сайті футбольному читати де відпочивав і з ким якийсь ноу нейм микитишин😂😂😂чи як ваглядають там ті всі шаболди…тут мають бути футбольні і спортивні новини…а не ескортні новини
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