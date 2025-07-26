ФОТО. Футболист клуба УПЛ отдыхает вместе с женой в Париже

София Мыкитишин, беременная жена полузащитника «Кривбасса» Артура Микитишина, опубликовала атмосферные фото из Парижа.

На кадрах она позирует на фоне Эйфелевой башни в коричневом платье, с белой сумкой и естественным макияжем. Образ вызвал восхищение в сети.

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Также выложено трогательное фото с мужем.

Пара поженилась в декабре 2022 года после двух лет отношений и сейчас ожидает сына.