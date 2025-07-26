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26 июля 2025, 05:46 |
925
2

ФОТО. Футболист клуба УПЛ отдыхает вместе с женой в Париже

Артур Микитишин с женой в столице Франции

26 июля 2025, 05:46 |
925
2
ФОТО. Футболист клуба УПЛ отдыхает вместе с женой в Париже
Instagram. София и Артур Микитишин

София Мыкитишин, беременная жена полузащитника «Кривбасса» Артура Микитишина, опубликовала атмосферные фото из Парижа.

На кадрах она позирует на фоне Эйфелевой башни в коричневом платье, с белой сумкой и естественным макияжем. Образ вызвал восхищение в сети.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также выложено трогательное фото с мужем.

Пара поженилась в декабре 2022 года после двух лет отношений и сейчас ожидает сына.

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фото lifestyle Кривбасс Кривой Рог Артур Микитишин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Перший Серед Рівних
Уже дозволили виїзд за кордон? Я щось пропустив? 
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Григорій Ензер
Ну навіщо такий бред викладати на спортивному сайті…тут має писати про спорт …а не висвітлювати інстаграми дешевих ескортниць …а-ля дружин футболістів …кому взагалі цікаво на сайті футбольному читати де відпочивав і з ким якийсь ноу нейм микитишин😂😂😂чи як ваглядають там ті всі шаболди…тут мають бути футбольні і спортивні новини…а не ескортні новини
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