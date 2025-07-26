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  4. Борячук и другие. Винницкая Нива продлила контракты с тремя футболистами
Украина. Вторая лига
26 июля 2025, 05:37 | Обновлено 26 июля 2025, 06:17
276
0

Борячук и другие. Винницкая Нива продлила контракты с тремя футболистами

Захарчук, Меженский, Борячук остаются в команде Второй лиги

26 июля 2025, 05:37 | Обновлено 26 июля 2025, 06:17
276
0
Борячук и другие. Винницкая Нива продлила контракты с тремя футболистами
ФК Нива Винница

Трое игроков продлили свои контракты с винницкой Нивой, командой Второй лиги.

Подписи под новыми контрактами поставили Александр Борячук, Роман Захарчук, Евгений Меженский.

Эти игроки и дальше будут защищать цвета винницкой «Нивы» и помогать команде в новом сезоне достигать поставленных целей.

Ранее винницкая Нива представила сразу 5 новичков клуба.

Винницкая Нива продлила контракты с тремя футболистами

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Нива Винница чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины продление контракта Александр Борячук
Николай Степанов Источник: ФК Нива Вц
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