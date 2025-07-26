Борячук и другие. Винницкая Нива продлила контракты с тремя футболистами

Трое игроков продлили свои контракты с винницкой Нивой, командой Второй лиги.

Подписи под новыми контрактами поставили Александр Борячук, Роман Захарчук, Евгений Меженский.

Эти игроки и дальше будут защищать цвета винницкой «Нивы» и помогать команде в новом сезоне достигать поставленных целей.

Ранее винницкая Нива представила сразу 5 новичков клуба.

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Винницкая Нива продлила контракты с тремя футболистами