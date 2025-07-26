Украина. Вторая лига26 июля 2025, 05:37 | Обновлено 26 июля 2025, 06:17
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Борячук и другие. Винницкая Нива продлила контракты с тремя футболистами
Захарчук, Меженский, Борячук остаются в команде Второй лиги
26 июля 2025, 05:37 | Обновлено 26 июля 2025, 06:17
276
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Трое игроков продлили свои контракты с винницкой Нивой, командой Второй лиги.
Подписи под новыми контрактами поставили Александр Борячук, Роман Захарчук, Евгений Меженский.
Эти игроки и дальше будут защищать цвета винницкой «Нивы» и помогать команде в новом сезоне достигать поставленных целей.
Ранее винницкая Нива представила сразу 5 новичков клуба.
Винницкая Нива продлила контракты с тремя футболистами
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