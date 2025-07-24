Винницкая «Нива» представила пятерых новичков перед стартом сезона 2025/26.

В команду присоединился центральный защитник Евгений Мороз, который ранее выступал за «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней. Он родился 8 мая 1994 года, имеет рост 187 см и вес 80 кг. Будет играть под 19-м номером.

Еще один центральный защитник – Константин Колчин, родился 24 ноября 2005 года. Его рост – 188 см, вес – 83 кг. До перехода в «Ниву» он защищал цвета «Руха-2» из Львова. Новый номер в команде – 17.

Центральный полузащитник Сергей Катеринка пополнил ряды «Нивы» после выступлений за тот же «Горняк-Спорт». Он родился 25 января 2002 года, имеет рост 172 см, вес 64 кг, и будет играть под 14-м номером.

Фланговый полузащитник Ярослав Якимчук – еще один новичок, который заключил свой первый профессиональный контракт. Он родился 15 сентября 2006 года, рост – 180 см, вес – 66 кг. В новом сезоне будет носить футболку с номером 22.

Также свой первый профессиональный контракт подписал вратарь Дмитрий Кошляк. Он родился 7 ноября 2006 года, его рост – 188 см, вес – 74 кг. В команде ему достался 35-й номер.

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