Эксперт назвал клуб, который станет третьей силой в УПЛ

Известный украинский тренер Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил, сможет ли житомирское «Полесье» стать «третьей» силой в Украинской Премьер-лиге:

«Да. Я не исключаю, что команда может втиснуться между двумя нашими грандами. Предчувствую, что ситуация в чемпионате может измениться. «Динамо» пассивно вело себя на трансферном рынке. Киевляне в прошлом сезоне проскочили, но второй раз так не пройдет.

«Полесье» сейчас выполняет роль «Металлиста» при Мироне Маркевиче, когда харьковчане не были готовы к чемпионству, но на второе место они претендовали».