Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт назвал клуб, который станет третьей силой в УПЛ
Украина. Премьер лига
24 июля 2025, 20:34 |
949
2

Эксперт назвал клуб, который станет третьей силой в УПЛ

Олег Федорчук верит в «Полесье»

24 июля 2025, 20:34 |
949
2
Эксперт назвал клуб, который станет третьей силой в УПЛ
Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил, сможет ли житомирское «Полесье» стать «третьей» силой в Украинской Премьер-лиге:

«Да. Я не исключаю, что команда может втиснуться между двумя нашими грандами. Предчувствую, что ситуация в чемпионате может измениться. «Динамо» пассивно вело себя на трансферном рынке. Киевляне в прошлом сезоне проскочили, но второй раз так не пройдет.

«Полесье» сейчас выполняет роль «Металлиста» при Мироне Маркевиче, когда харьковчане не были готовы к чемпионству, но на второе место они претендовали».

По теме:
ВИДЕО. Суперудар в девять. Санта-Колома снова забила в ворота Полесья
ВИДЕО. Счет равный. Как Полесье пропустило от Санта-Коломы
ВИДЕО. Как Гуцуляк вывел Полесье вперед в игре с Санта-Коломой
Олег Федорчук Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Футбол | 24 июля 2025, 08:02 12
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги

Анатолий заинтересовал «Манчестер Сити»

Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа
Футбол | 24 июля 2025, 19:47 5
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа

24 июля в 21:00 состоится первый матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы

Капитан Барселоны снова ляжет на операцию. Но отказывается уйти из команды
Футбол | 24.07.2025, 19:44
Капитан Барселоны снова ляжет на операцию. Но отказывается уйти из команды
Капитан Барселоны снова ляжет на операцию. Но отказывается уйти из команды
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Бокс | 24.07.2025, 08:32
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
Другие виды | 24.07.2025, 01:45
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Tsez
Ну може третьою силою у Андоррі , після Санти-Колони і ще якогось клубу , якщо в Андоррі є ще якийсь професійний клуб
Ответить
+3
Олексій Коваль
Третя сила пропускає від Андорри, ну така собі сила.... 
Ответить
+2
Популярные новости
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
23.07.2025, 01:00 3
Бокс
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
22.07.2025, 22:23
Футбол
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
23.07.2025, 06:00 1
Бокс
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
24.07.2025, 00:50 3
Бокс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
22.07.2025, 21:58 181
Футбол
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
23.07.2025, 12:33 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
23.07.2025, 09:05 12
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
23.07.2025, 10:51 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем