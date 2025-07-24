Эксперт назвал клуб, который станет третьей силой в УПЛ
Олег Федорчук верит в «Полесье»
Известный украинский тренер Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил, сможет ли житомирское «Полесье» стать «третьей» силой в Украинской Премьер-лиге:
«Да. Я не исключаю, что команда может втиснуться между двумя нашими грандами. Предчувствую, что ситуация в чемпионате может измениться. «Динамо» пассивно вело себя на трансферном рынке. Киевляне в прошлом сезоне проскочили, но второй раз так не пройдет.
«Полесье» сейчас выполняет роль «Металлиста» при Мироне Маркевиче, когда харьковчане не были готовы к чемпионству, но на второе место они претендовали».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий заинтересовал «Манчестер Сити»
24 июля в 21:00 состоится первый матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы